En medio de esta crisis del coronavirus, el rol del profesor ha sido fundamental para que la educación no se detenga. Los más de 300 mil educadores del país trasladaron sus clases presenciales al mundo virtual, un reto enorme que han superado con vocación e ingenio; capacitándose en tiempo récord y demostrando que nunca se deja de aprender. Mañana es el Día del Maestro y hoy queremos reconocer su esfuerzo y valor en medio de la adversidad.

CAPACITACIÓN

El Ministerio de Educación durante dos semanas capacitó a 243 mil profesores en el uso de herramientas digitales. Entre ellos, zoom, aulas virtuales, Teams, Meet y otros.

“Un 35% de los profesores capacitados tienen más de 50 años, y muchos de ellos no sabían usar una computadora. Ahora nos sorprenden creando su Avatar (gráfico) y haciendo podcast (archivos multimedia)”, detalló Jessica Martínez, directora de Formación Docente del Ministerio de Educación.

DIFICULTADES

Durante la capacitación se evidenció que los mayores obstáculos fueron:

-Internet: No todas las casas de los profesores cuentan con este servicio o pueden pagar un plan de datos.

- Email: Los mayores de 50 años no tienen correos electrónicos o celulares para enviar tareas, notas o pasar lista.

- Falta de atención: Por ser clases virtuales, los alumnos no se ‘enganchaban’ con los educadores.

Dedicado profesor llega a las zonas más alejadas para dictar clases.

MAYORES DE 50 AÑOS

“Estar en casa, no significa hacer lo mismo que en las aulas sino, hay que reinventarse. Tengo 60 años y de los cuales 35 como maestra de educación inicial, tuve dificultades para usar plataformas virtuales, pero tuve que aprender por mis niños”, señala Carmen Betsuzarri del Inicial 090 Santa Rosita de Lima, de Jesús María.

Así como ella, miles de docentes ejemplares, de todas las edades, imparten creativas clases y recorren largos tramos diariamente para poder enseñar a sus alumnos.

Mónica Lanchipa (58) IE Niña María -Tacna.

“Comparto con los estudiantes en un aula virtual y realizo videos con fondo de pantalla del tema del día. Creé mi avatar llamado “Anita” para acompañar a mis alumnos e incentivarlos en sus tareas”, señala.

Rocío Montalvo (26) “Miss Chío” IE Nº 107 Daniel Alcides Carrión – Santa Anita.

“Mis cursos son aventuras diarias. Realizo videos y los edito desde mi celular. Me sitúo en escenarios del Perú y el mundo. Una persona quien me inspiro mucho fue mi abuelita, ella era maestra y llevaba sus conocimientos a zonas más alejadas”, detalla.

Efraín Raymondi (48) Colegio “Sagrado Corazón de Jesús” – Villa María del Triunfo

“A diario enseño a mis 31 alumnos, quienes me dictan su asistencia por medio del whatssap. Yo grabo mi clase y se las envío a sus padres pues no todos cuentan con computadoras. Algunas veces me disfrazo de personajes de la edad media, incas y de presidentes para que mis alumnos me entiendan”, refiere.

Efraín Raymondi ayuda con víveres a sus alumnos de bajos recursos.

Santos Guevara (44) IE 821542 Centro Poblado Nuevo Porvenir

Nominado al Premio Nobel de la Educación. Ha implementado el sistema Doman, que requiere acompañamiento en casa para las lecturas, y ha creado un fondo de préstamos educativos.

Gerson Ames (47) Profesor de Matemáticas- Huancavelica

“Camino 10 kilómetros al día para dar clases casa por casa a alumnos de bajos recursos”, dijo el docente.

BENEFICIOS

Para la docente de Computación e Informática de Cibertec, Gabriela Rojas, estas plataformas han acercado e involucrado más a los alumnos, maestros y padres de familia.

“Los tutores e hijos hacen las tareas juntos, están pendientes de las notas, hay más comunicación”, menciona la experta en sistemas.

DATOS:

-Desde 1953 se celebra el Día del Maestro en el Perú.

-Un profesor gana entre 1,500 soles a 2,300.

-El 70% de docentes en el Perú son mujeres.

-El 10.2% son menores de 30 años y el 60% entre 31 a 49.