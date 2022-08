La festividad por Santa Rosa de Lima llegará con un feriado largo, que abarca desde el 27 hasta el 30 de agosto, eso quiere decir que el día 29 no se irá a trabajar. ¿Será feriado ese día?

Para estas fechas, en conmemoración de la Primera Santa de América y patrona de la Policía Nacional del Perú, los trabajadores del sector público, así como los del privado (previa coordinación) suspenden sus labores para disfrutar tiempo en familia, con amigos, descansar y aprovechar para viajar.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Comerio Exterior y Turismo, cerca de un millón de personas se ha movilizado dentro del país en el último feriado por Fiestas Patrias, generando un movimiento económico de US$100 millones. Se espera que haya un movimiento económico fuerte este fin de semana largo.

¿SERÁ FERIADO EL LUNES 29 DE AGOSTO?

No. el gobierno decretó, a través de Decreto Supremo N° 033-2022 -PCM que el día lunes 29 de agosto sería no laborable para el sector público a nivel nacional. De esta manera se puede armar el puente festivo con los días sábado 27 y domingo 28 de agosto, que son feriados habituales; y el martes 30 de agosto, que es el feriado nacional por Santa Rosa de Lima.

El 29 de agosto si bien los empleados van a tener la facilidad de poder descansar, luego deberán de reponer las horas dejadas de laborar dentro de los 10 primeros días posteriores al día tomado como descanso o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública.

En el caso de los centros de trabajo del sector privado, la norma establece, que podrán dar el día libre previo acuerdo entre los empleadores y trabajadores sobre la manera en que se recuperarán las horas dejadas de laborar.

Muchos aprovechan el feriado largo para poder viajar (Foto: GEC)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque en ambos días se puede descansar, toma nota sobre las diferencias:

Feriado

El feriado es un día festivo en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.