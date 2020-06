El gerente de laboratorios Farvet, doctor Manolo Fernández, afirmó que si la mayoría de peruanos tomara Ivermectina como tratamiento preventivo, en 15 días se reducirían notablemente los casos del nuevo coronavirus, COVID-19.

“Si en una familia alguien se enfermó de COVID-19, todo el resto debe tomar Ivermectina. Si soy un periodista que estoy en contacto con gente infectada, me tomo mi dosis cada 20 o 30 días y no me va a pasar absolutamente nada. Es un escudo, si todo el Perú tomara Ivermectina hoy día, en 15 días no habrían casos de COVID-19 o bajarían en un 90 % y en el mes de julio estaría todo el país normalmente trabajando”, dijo Fernández en diálogo con Exitosa.

Para el doctor no hay “ningún peligro” ingerir este medicamento para evitar que el virus se multiplique en las células de su portador.

“Yo diría ningún peligro de usar una dosis de Ivermectina por una sola vez y tener una prevención o estar cubierto por un periodo de 20 a 30 días. Es como ponerse un chaleco antibalas y no le va a pasar nada. Nadie se ha muerto en el mundo por tomar una dosis de esta medicina”, expresó.

El gerente del laboratorio que busca conseguir la vacuna peruana contra el coronavirus advierte que este medicamento se puede usar como tratamiento “preventivo”.

“La Ivermectina evita que el virus se multiplique dentro de las células, por eso como preventivo trabaja mejor que en casos que ya están con neumonía. En esos casos el virus ya no juega un rol importante, más bien juegan las reacciones inflamatorias como la tormenta de citoquinas. Por lo tanto, la Ivermectina y la Hidroxicloroquina trabajan muy bien como preventivos o en casos iniciales, cuando recién está empezando la enfermedad”, señaló.

“Tenga o no tenga, tome su Ivermectina, dos dosis a ojos cerrados. El test rápido no interesa, usted tiene que prevenir, tenga o no, porque no va a esperar que le dé la neumonía para poderse curar. Se sabe que la Ivermectina es inocua, nada va a pasar que la gente lo consuma una dosis cada mes. Nadie se va a morir. Más se están muriendo por COVID-19 que por haber tomado Ivermectina”, agregó.

