El infectólogo Eduardo Gotuzzo afirmó que la cuarentena funciona para frenar el aumento desmedido de casos de COVID-19, pero que ampliarla no serviría como parte de una estrategia del Gobierno.

“Todos los países del mundo están sufriendo de esta condición, muy pocos han salido a adelante y hay que aprender qué cosas sirvieron o no. Una de las cosas que es importante es que la primera cuarentena, las primeras seis semanas dio resultados en reducir la velocidad de contagio, pero de ahí para adelante, prolongar una cuarentena no sirve . La cuarentena tiene que tener objetivos muy claros de reducir el número de casos”, afirmó en Canal N.

El especialista indicó que esta medida extrema es pesada y densa para la población, pero que las cifras obligaron a tomar decisiones drásticas con la finalidad de luchar contra el coronavirus.

“Prolongar una cuarentena no sirve”, afirma Eduardo Gotuzzo (VIDEO)

“Recuerden bien que hace dos semanas teníamos 20 o 22 fallecidos y ahora hemos tenido 220, osea es una situación crítica. Los hospitales están llenos y las unidades de cuidados intensivos ya no pueden recibir más personas”, expresó.

“Desde ese punto de vista, lamentablemente hay momentos en el cual hay que tomar decisiones drásticas y por eso estimo que el Gobierno ha tenido que tomar esa decisión con el objetivo de reducir la transmisión comunitaria del virus. Lo que hay que conversar es qué podemos hacer para reducir esto y eso me parece que podría ser un siguiente comentario”, agregó.

Eduardo Gotuzzo también recomendó fortalecer campañas porque la pandemia es responsabilidad de la persona y el presidente de la República, pasando por todos los nivelees.

“¿Cuáles son los niveles de las personas y familias? Uno, entrenarse para estar aislados. Segundo, aislar a una persona que sea sospechosa de tener la covid para que no se disemine por toda la familia. Para eso debemos tener cerca un sitio donde pueda ir al médico donde me hagan una prueba, me den algún tipo de tratamiento y finalmente tenga oxígeno cuando lo necesite. Entonces, son cosas que son obligaciones de los gobiernos locales, los alcaldes y todos se tienen que organizar ”, sostuvo.

NUEVAS MEDIDAS ANTE SEGUNDA OLA

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Cuarentena total en 10 regiones del Perú