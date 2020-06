La posibilidad de que todos los escolares pasen de grado este año, debido a las difíciles condiciones generadas por la pandemia del COVID-19 en el país, fue cuestionada por tres expertos en educación, quienes coinciden en señalar que más importante que el tiempo que pasan los alumnos en las escuelas, es la calidad y los logros de aprendizaje. “No estamos con el estrés de la evaluación, eso se verá en su momento, y dentro de todas las posibilidades, una de ellas es esa (pasar de grado)”, declaró días atrás el ministro de Educación (Minedu), Martín Benavides.

A su turno, José Carlos Vera, director general de Gestión Descentralización del Minedu, explicó que no hay condiciones este año para establecer una evaluación en términos cuantitativos, sino que se optará por una evaluación formativa con retroalimentación.

“Efectivamente, que todos pasen de año y al comienzo del otro se haga una evaluación de diagnóstico, para que los docentes puedan ver cuántas competencias priorizadas se avanzó y dónde hay que seguir reforzando”, argumentó Vera, citando lo establecido en la resolución viceministerial 093-2020. “El Currículo Nacional tiene lógica cíclica, no acumulativa. No es que si no aprendiste en el año, no haya nada que hacer; sino que cada año complementas lo que no desarrollaste”, apuntó el funcionario.

Para Marilú Martens, extitular del Minedu, la posibilidad de que todos los escolares pasen de año va contra el fin de la educación, “que es desarrollar logros de aprendizaje e ir a un siguiente grado”.

“Mi opinión, como pedagoga, es que cuando los estudiantes van a las escuelas, no van a cumplir un tiempo, a pasar once años en la educación básica, sino van a desarrollar una serie de competencias, valores, aptitudes. Si es diez, once, doce años no es importante, lo importante es que desarrollen los aprendizajes”, declaró.

Subrayó que no se debe priorizar “pasar de un año a otro, sino el equilibrio emocional de los adolescentes”. Si, en esas condiciones, no se logran los aprendizajes, Martens recomienda ampliar el calendario escolar y dividir el próximo año en dos, o reprogramar el calendario escolar hasta enero o febrero.

GRAVE ERROR. Por su parte, Idel Vexler, también exministro de Educación, sostiene que afirmar “desde ahora” que todos van a ser aprobados en la escuela pública y privada “sería un gravísimo error desde el punto de vista de la promoción de la calidad de los aprendizajes y el desarrollo de la evaluación formativa”.

Este asunto, remarcó, debería evaluarse entre octubre y noviembre, luego de analizar cómo ha transcurrido el año escolar mediante la educación a distancia para 8 millones de escolares.

Enfatizó que una evaluación formativa y cualitativa tendría un mejor resultado en la escuela privada, donde los docentes interactúan a través de las plataformas Zoom, Google Times con sus alumnos, e incluso realizan evaluaciones orales, análisis de casos, pruebas escritas, de selección múltiple, ensayo, desempeño, mapas conceptuales, trabajos creativos.

En la escuela pública, en cambio, el vínculo generalmente es unidireccional por radio, televisión y la página web, e incluso docentes y alumnos no tienen computadoras. En ese sentido, sugiere que las clases puedan extenderse hasta el 15 de enero, sin vacaciones a mitad de año.

Sobre este tema, el experto Hugo Díaz, director de Educación en la Fundación Santillana, manifestó que “la decisión, el anuncio, de que la evaluación del año 2020 se junta con la del 2021 ha debido ser después, no ahora, porque podría influir en la motivación e interés de los alumnos”.

“No hay condiciones sistemáticas, objetivas, para poder evaluar. La opción del Minedu, de juntar dos años para que el año siguiente en que sí va a haber educación presencial, es algo para tomar en cuenta”, dijo Díaz.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destacó la importancia de Aprendo en casa. “El lanzamiento de esta oportuna iniciativa durante la pandemia busca atender, en el corto plazo, las necesidades de educación formal de los estudiantes de inicial, primaria y secundaria durante el estado de emergencia”, dice la UNESCO.

