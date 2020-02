El coronavirus -originario de la ciudad china de Wuhan- llegará, de todas maneras, al Perú, así lo aseguró el infectólogo del Instituto Nacional de Salud, Manuel Espinoza.

El especialista señaló que no es posible estimar un plazo o una cantidad, debido a la llegada de turistas que no presentarán síntomas.

“Que llegue al Perú, estamos seguros de que va a llegar, pero felizmente hemos activado, por nuestra experiencia, alertas. Estamos seguros de eso, porque mucha gente asintomática va a venir. Nadie sabe en qué porcentaje, porque va a haber gente asintomática que se va a desplazar”, estimó el especialista a RPP noticias.

Este virus se transmite por gotas de saliva en forma directa o indirecta, explicó el especialista. De igual forma, dijo que el uso de mascarillas solamente protege a la persona para no contagiar una enfermedad, pero no para no contagiarse ella de algún virus.

El virus del coronavirus -al igual que el de la gripe o la influenza- “es bastante débil” a los cambios de temperatura y mueren rápidamente con alcohol. Debido a esto, el infectólogo recomendó a la ciudadanos -además del lavado de manos- usar alcohol en gel para reducir el riesgo de transmisión.

Otra recomendación del médico fue, tal como en Japón, reducir el contacto físico -por ejemplo, para saludar- entre personas que tengan algún síntoma de la enfermedad.