Escrito por Karina Valencia

Fue la semana más esperada desde el inicio de la pandemia. Y es que en ella se anunció que este miércoles 1 de julio, el país ingresará a una fase de cuarentena focalizada frente a la disminución de casos de contagios en diversas regiones del Perú.

A través del Decreto Supremo N°116-2020-PCM, publicado el último viernes, el Gobierno también amplió el estado de emergencia hasta el 30 de julio.

Con el levantamiento de la cuarentena en Lima y otras 17 regiones también se establece un nuevo horario del toque de queda, que regirá desde las 10 p.m. hasta las 4 a.m. Y los días domingo se podrá transitar durante el horario habilitado.

No obstante, la disposición señala que el aislamiento social obligatorio se mantendrá en Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, en los que el toque de queda se iniciará a las 8 p.m. hasta las 4 a.m. y no se podrá circular en domingo.

ALERTA. De otro lado, tras la polémica generada por el entrampamiento en la implementación del intercambio prestacional, el presidente Martín Vizcarra dio un ultimátum -y abrió la posibilidad de una expropiación- a las clínicas para que lleguen a un acuerdo con el Minsa.

Casi a medianoche, ese mismo miércoles, el sector privado acordó una tarifa plana de S/55 mil como cobro por la atención de pacientes COVID-19 en las UCI derivados de hospitales públicos.

No obstante, hasta la fecha aún no se ha concretado la firma de los contratos con las clínicas.

Asimismo, esta semana la Comisión de Economía del Congreso aprobó un proyecto de ley que propone el retiro masivo de los fondos de aportantes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), lo que generaría un perjuicio de S/7,438 millones para el tesoro público.

La polémica propuesta, que busca que los pensionistas reciban un soporte económico ante la crisis del COVID-19, pasará al pleno para ser ebatida por la representación nacional en los próximos días.

Limitaciones

Durante la cuarentena focalizada, se mantendrá el cierre de fronteras y la suspensión del transporte internacional.