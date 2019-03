"El Poder Judicial no siempre es culpable de liberaciones a delincuentes", dice Lecaros

El presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros, aclaró que su institución no es la responsable de la liberación de los integrantes de bandas criminales o delincuentes comunes. Alegó que, en ocasiones, las pruebas son exiguas y los jueces no pueden determinar encarcelación.

“No siempre es culpa del Poder Judicial estas liberaciones, sino muchas veces el juez se ve obligado a liberar por falta de pruebas”, explicó.

Lecaros se quejó de las condiciones que detalla la Constitución en las detenciones a delincuentes.

“Quizá por poco tiempo que da la Constitución para poder investigar no adjuntan la prueba necesaria, es decir, al juez le llega el detenido, pero sin los elementos probatorios suficientes que lo vinculen con el delito que se le imputa”, dijo el presidente del PJ.

Ante la falta de pruebas, el juez no puede proceder a encarcelar al detenido; si lo hace, cae en el riesgo de ser apartado de su cargo.

"Al juez no le queda más remedio que ponerlo en libertad porque, si no lo hace inmediatamente, se interpone un habeas corpus y este señor no solo es puesto libertad, sino que le acarrea grave responsabilidad al juez que le puede costar la destitución", señala Lecaros.