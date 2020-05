En diálogo con Correo, el economista de Macroconsult Elmer Cuba señaló que el gran error del Gobierno en el manejo de la pandemia, por lo cual se está alargando la cuarentena, es el no haber controlado a tiempo los mercados, pese a conocer que los peruanos son visitantes muy frecuentes. Advierte que ahora el transporte público será un gran foco de contagio debido a la apertura de la economía. Sostiene además que el endeudamiento externo es necesario porque el país ha postergado ingresos para dar liquidez a las personas y empresas. Asimismo, considera que Reactiva 2 debe recalibrarse para dar opción al crédito a más Mypes.

¿Ampliar la cuarentena y abrir actividades no previstas es coherente?

No, el Gobierno ya se la jugó cuando definió que había cuatro fases para el reinicio de actividades; una fase por mes, “diciendo que solo pueden trabajar quienes participan en las industrias que se abren”. En el fondo, lo que se dijo, cuando salió la norma, es que la cuarentena seguía para todo el mundo que no está incluido en los sectores autorizados. Cuando se dispuso la cuarentena, el 15 de marzo, solo se autorizaba a operar a poco más del 40% de la economía, en rubros como telecomunicaciones, prensa, banco y agricultura, entre otros. Entonces, desde mayo, de ese 60% parado iba a entrar la cuarta parte. De hecho, la cuarentena nunca ha sido 100% porque la economía estaba andando al 40%.

Pero se agregan actividades que demandan contactos directos, como peluquerías...

No es una sorpresa. Pasa que no lo explicaron bien, tuvieron el temor de decirlo. El plan siempre fue que en mayo entraban en actividad negocios como restaurantes. Ahora, junio se abre con el ingreso de gasfiteros, de peluqueros, cada mes se irá rompiendo la cuarentena con la salida de grupos de trabajadores. La gente pensaba que terminaba la cuarentena y salía a la calle. Todos no pueden salir porque hay sectores que no están autorizados para trabajar.

¿Se justifica una cuarentena tan larga, que empezó con un cierre abrupto de la economía y ahora igual tenemos un nivel de contagio tan alto?

Ha sido muy drástico (el inicio de la cuarentena), pero el error no ha sido ese. El error ha sido no controlar los focos de contagio en los mercados, por eso ahora se tiene una cuarentena más larga. El error ha sido también el bono Quédate en casa, que se dispuso mal y muy tarde, no se controló su cobertura. Ahora, el Perú también es un país complicado por la alta informalidad laboral, tiene muy baja penetración en el canal moderno y la mayoría de la gente compra en las placitas, bodeguitas o mercados de abasto. Además, el peruano promedio compra 200 días al año en el mercado. Hay factores estructurales que de todas maneras iban a perjudicar la cuarentena por lo que el Gobierno no puede hacer nada. Lo que correspondía hacer como Estado era la parte que corresponde a la entrega del bono Quédate en casa, pero bien dado y rápido, y controlando los mercados, pues, se sabía que estos eran focos de contagio.

¿Tan complicado es?

En la apertura que viene ahora, la más sensible de las cuatro fases es la de transportes. Cuando en junio, julio y agosto se vaya reabriendo la economía, más gente romperá la cuarentena e irá a trabajar, y se saturará el sistema de transportes, que ya estaba saturado antes de la pandemia. Si se vuelve a la normalidad, como era antes de la pandemia, estamos condenados porque todos los esfuerzos que se hagan se pierden al momento de subir al micro, a la combi, al bus. Entonces, la batalla contra la COVID-19 se va a perder en el transporte público. No hay forma de abrir toda la economía como era antes de la pandemia sin que se sature el sistema de transporte público. La única forma es abrirla de a poquitos. Pero, más importante es cambiar los modos y costumbres.

Pero, ¿cómo hacer esos cambios?

Por ejemplo, se podría disponer que solo podrían ir a trabajar los lunes, miércoles y viernes los que tengan el DNI de determinado número, o cambiar los horarios de ingresos, empezando desde la 6 hasta las 10 de la mañana. No se puede saturar la hora pico, sino vamos a morir todos como palomas. No hay manera. La nueva realidad no es tanto criticar la secuencia de aperturas, que ya fue jugada hace un mes, sino todos los focos deben ir al transporte y a los mercados. En la medida que toda la gente salga a trabajar, entre ellos los independientes, la mayoría tomará el transporte público y este se comenzará a saturar.

¿Cree necesario que se trabaje un plan de contingencia en este corto plazo?

No estoy seguro. Lo urgente ahora es mantener una secuencia de apertura gradual. La gente no se va al trabajo en avión sino en micro y allí se va a contagiar por más que pongan controles en las empresas, de entrada, salida, tapaboca, escritorios distanciados. Todo el riesgo se tendrá al momento de subir al micro y llegar a la casa y contagiar a la familia. Es lo más crítico en el Perú.

Salvo que salga la vacuna y nos dé una salida...

No, la vacuna estará lista en algún día del segundo semestre del próximo año, no hay manera. Los laboratorios tienen un grave problema: A aquel que descubra la vacuna le van a quitar la patente, todo su esfuerzo no lo va a recuperar. Hay laboratorios que podrían invertir $1000 millones y no lo van recuperar.

De otro lado, se dice que muchas micro y pequeñas empresas (Mypes) no acceden a Reactiva Perú. ¿Debería ajustarse ese programa?

Hay miles de Mypes que son informales con las que no se puede hacer nada. No tienen historia crediticia, no tienen RUC, lo mejor es darle el bono. Pero es posible que haya Mypes formales que no lo hayan recibido, entonces, allí creo que se puede recalibrar el fondo de Reactiva 2 para que las pequeñas y microempresas puedan tener más de un mes de ventas. Las pequeñas y microempresas tienen un problema, reportan ventas. El banco las conoce, pero ellas reportan ventas a la Sunat. Ahora el límite es un mes de ventas, lo que no es real porque ellas venden más y tienen más de un trabajador pero pasa que subreporta y allí, justamente, está el problema de la evasión del IGV. Entonces, si subreportan y el límite de ventas es un mes, están en problemas. Quizá para ellas la opción sería aumentarles el período de ventas o duplicárselo o que sean tres meses, de modo que este segmento podrá tener más créditos de Reactiva Perú 2.

Es decir, hay opción de hacer ajustes, ¿verdad?

Claro, estoy diciendo cómo hay que ajustarlo, aumentando el periodo de ventas. No se puede hacer nada con las Mypes informales. Como digo, la forma de llegar a las formales es ampliar el techo del máximo crédito con más meses de venta.

A propósito, se conoce poco de la entrega de créditos a las empresas con garantía de Reactiva Perú. ¿Qué se sabe de Reactiva 2?

La entrega de créditos de Reactiva Perú está viento en popa, ya está fuerte, ya se entregaron muchos millones. Entre tanto, Reactiva 2 tiene que ser subastado, pero, primero se debe agotar Reactiva 1. De los primeros 30 mil millones de soles, ya se está acabando la entrega. En los últimos días no ha habido mucha demanda. Por ello, Reactiva 2 tiene que recalibrarse para llegar a las Mypes, que son grandes demandantes.

¿Qué opina de armar un paquete de estímulo a la inversión para la etapa de reactivación de la economía?

El crédito de Reactiva está endeudando a las empresas, no es un regalo porque tienen que pagar en los próximos años.

Pero, ¿no se podrían ir viendo estímulos para dar señales al mercado?

Eso es para el próximo año porque ahora se está en medio de la cuarentena, no hay cómo reactivar, tampoco pueden operar las empresas, no se puede dar un crédito.

¿No podría ser para inversionistas extranjeros que quieran entrar a largo plazo?

Eso se debe trabajar para el 2021. ¿Cómo querer invertir si se tiene parada la fábrica de cemento?

Entonces, esa opción se puede trabajar a final del año para tenerla lista para el 2021...

Claro, allí está la participación del sector privado y del sector público. Se está pensado en el 2021.

Un estímulo de la inversión, ¿adónde debería apuntar?

Es difícil, primero hay que ver el tamaño del daño, ver cómo evolucionan las colas del Indecopi para pedir protección patrimonial, para calibrar el tamaño de la ayuda. No tengo duda que habrá un plan de ayuda, pero todavía no se sabe el tamaño del daño, hay que esperar un poco.

Sobre los errores que tiene el Gobierno en este proceso de querer dar soporte a la economía en el manejo de la pandemia y lo que debería corregir, ¿qué piensa del endeudamiento que se está tomando?

El endeudamiento es correcto. Así como las familias no pueden trabajar, hay despidos, el Gobierno también está sufriendo. ¿Cómo cree que está “viviendo” sin recaudar? El IGV se ha derretido, el Impuesto a la Renta se ha derretido, el mismo MEF ha postergado el pago de impuestos para la segunda parte del año. El hueco que habrá por la caída de los ingresos tendrá que financiarse con deuda. Así como las empresas se endeudan con Reactiva Perú, el Gobierno se endeuda con el extranjero para pagar el déficit. No es sencillo lo que está pasando.

Así las cosas, ¿en cuánto estima que cerraría el PBI de 2020?

Todavía se está especulando, hay muchas factores a favor y en contra, pero lo que sí podemos ver es que en el segundo trimestre se tendría una caída importante, cercana al 25%.

Otro tema, ¿considera que por el estrés de la pandemia, se debería oxigenar al gabinete ministerial?

Actualmente están haciendo lo que pueden y no creo que un cambio mejore mucho lo que se hace. El tema tiene que ver con los mandos medios y los mandos que están debajo de cada ministerio. Mi crítica constructiva es que se confíe más en el sector privado, que es muy rápido, muy inteligente, tiene buenas intenciones. Nadie quiere que sus trabajadores se contagien, que sus clientes se contagien. Si se dan las reglas de juego, el sector privado se adapta más rápido. Hay demasiado dirigismo. En el Estado hay demasiado miedo, se actúa muy lento, mientras el sector privado lo puede hacer mejor. Sería mejor girar un poco más al centro, con medidas más de mercado.

¿Considera que se está yendo mucho a la izquierda?

No a la izquierda, a un Estado más intervencionista.

¿El Congreso representa un problema?

El Congreso está actuando con buenas intenciones, pero con malas políticas. Creo que deberían sosegarse un poco y hacer las cosas con la cabeza fría. Debería aprobar las normas importantes en la mañana, no en las noches (ríe).

¿Es un Congreso oscuro?

El Congreso debería debatir en las mañanas, no en las noches. El cansancio te mata.

Parece que tienen mucho entusiasmo por tener un período corto y quieren destacar más en lo político...

Está demasiado activista, tratando de interpretar los sentimientos de la gente como controlar precios, lo que no irá a ningún lado y hará más complejo el problema.

Datos

200 días al año van los peruanos a los mercados

30 mil millones de Reactiva Perú se está agotando

25% caerá economía en segundo trimestre del 2020

Perfil

Elmer Cuba. Economista socio de Macroconsult. Máster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es Director del Banco Central de Reserva del Perú. Bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.