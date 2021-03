Empresario Miguel Ciccia afirmó que el gremio de transportistas interprovinciales, al cual pertenece, traerá al Perú 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 para inocular a sus trabajadores. Detalló que las negociaciones están muy avanzadas y que el primer lote de 50 mil vacunas llegaría en 15 días.

“Nosotros, el gremio de transportes, vamos a importar las primeras 100.000 vacunas como privados apoyados por nuestros proveedores para vacunar a nuestra primera línea de batalla, que son los pilotos, que son los counters, que son los que atienden encomiendas. Las vacunas estarán en aduanas y las recogeremos. En la cara del presidente Sagasti le diremos ¿Qué prefieres, que se descongelen, que se muera la gente? Las negociaciones están bien adelantadas y será la Sputnik de Rusia”, expresó.

“En 15 días deberían estar saliendo las vacunas una vez que se haga el prepago. Vamos a traer un primer lote 50.000 pero en total son 100.000. Esperemos que más empresas se sumen para el personal de todas las empresas”, agregó.

Cabe indicar que el último domingo el presidente Francisco Sagasti se mostró en contra de que los privados compren vacunas en esta etapa de la campaña de inoculación debido a que se estaría obedeciendo a un criterio económico y no sanitario.

“Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune, es lo que no queremos evitar en primer lugar [...] Desde el punto de la equidad, de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal, esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y la prioridad, bienvenidos”, expresó el mandatario en Cuarto Poder.

Sagasti indicó que ve “extremadamente difícil”, en el actual contexto de escasez de vacunas contra el COVID-19 en el mundo, que se concreten negociaciones en los próximos cinco meses.

No obstante, el empresario Ciccia consideró que las palabras del jefe de Estado obedecen a una “ideología nefasta” y lo exhortó a que cambie de parecer para que apoye y aliente a que las empresas de diferentes sectores traigan vacunas para sus trabajadores.

Cabe indicar que el Gobierno ha informado que mantiene negociaciones con el laboratorio Gamaleya de Rusia, la cual desarrolla la vacuna Suputnik V contra la enfermedad.

