La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancías (Sutran) clausuró cuatro ECSAL (Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud para postulantes a Licencias de Conducir) en la ciudad de Cusco debido a que dichos establecimientos no cumplían con los procedimientos establecidos en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de licencias de conducir (D.S. N° 007-2016-MTC).

De esta manera la ECSAL Corporación Médica Virgen Asunta SAC recibió la infracción de código S.03 por permitir la suplantación del director médico, de los profesionales de la salud y/o del postulante . En tanto, el establecimiento Servicios Renacer EIRL recibió la infracción S.10 por evaluar a postulantes o expedir certificados sin el equipamiento informático, biométrico o de video requerido o sin mantener en buen estado los mismos.

Asimismo, la ECSAL Santísimo Sr. de Exaltación del Grupo Raíces SAC recibió la infracción S.28 no mantener, durante su funcionamiento, los requisitos para la inscripción en el Registro de Entidades Habilitadas para expedir Certificados de Salud para postulantes a Licencias de Conducir (RECSAL). Finalmente, la ECSAL Niño Corazón de Jesús J&J Servicios Médicos EIRL fue sancionada con las infracciones S.03 por permitir la suplantación del director médico, y S.12 por no contar o no conservar el expediente físico o digital de cada postulante.

Antonio Carranza, gerente de Articulación Territorial de la Sutran, explicó que al incumplir lo establecido en la normativa vigente, las ECSAL ponen en riesgo la integridad de los usuarios de los distintos tipos de servicios de transporte terrestre. “ Una correcta evaluación asegura que las unidades sean conducidas por choferes aptos , no hacerlo incrementa la posibilidad de siniestros en las vías nacionales”, remarcó.

DATO:

- Los postulantes que buscan obtener una licencia de conducir pueden verificar si los centros complementarios están autorizados en este link.