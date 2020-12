ESCRIBE: Sofía López y Damián Retamozo

En su primera conferencia de prensa tras asumir la presidencia del Perú, Francisco Sagasti anunció la restricción de la circulación de vehículos privados en Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, la medida no será suficiente para prevenir el aumento de contagios de COVID-19 en el país.

Especialistas consultados por Correo coincidieron en que la medida dictada por el Gobierno no podrá contrarrestar el incremento de infecciones y que la cifra de personas afectadas se podrá observar a partir de enero.

sin efecto. El exministro de Salud, Abel Salinas, consideró que la prohibición de vehículos particulares el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero presenta una serie de limitaciones.

Esto debido a que las personas que viven en localidades con más riesgo de contagio no tienen auto.

“Para ese grupo humano la restricción no alcanza, se terminarán contagiando igual”, precisó.

“Me parece una medida absolutamente insuficiente, no va a alcanzar”, agregó.

El médico resaltó que el riesgo se observa desde ahora y será necesario que Sagasti anuncie medidas más contundentes y estratégicas en el control de la pandemia del coronavirus.

“Mi recomendación es que se rectifiquen y fortalezcan las medidas que se han anunciado porque no van a tener el impacto que queremos”, dijo.

Para el epidemiólogo Jorge Samamé, probablemente se tendrán más contagios.

Explicó que muchas personas se trasladarán para realizar reuniones familiares y al hacerlo utilizarán el servicio público.

“¿Qué es más contagioso? ¿Un auto privado o el servicio urbano?”, se preguntó.

El integrante del Instituto Carrión señaló que la probabilidad de contagiarse es mayor en los lugares con más personas.

“Si habrá un transporte público autorizado y el privado cerrado, habrá más contagios, por lógica”, agregó.

PROPUESTAS. Para evitar el riesgo de contagios no solo por las fiestas, sino en lo que resta del mes de diciembre, el exministro Salinas resaltó la necesidad de reforzar el primer nivel de atención, realizar pruebas moleculares e implementar centros de aislamiento temporal para las localidades con mayor número de contagios.

“Creo que deberíamos ampliar el toque de queda porque en la noche la gente trabaja menos y evidentemente recurre a eventos sociales”, apuntó.

Por otro lado, consideró importante que el gobierno envíe un mensaje comunicacional para controlar la epidemia.

“El mensaje tiene que ser sincero, con objetivos claros y decirle a la población cómo tiene que cuidarse de acuerdo a su localidad, edad, grupo laboral, actividad, etc.”, planteó.

CORTAR. Por su parte, el decano nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios Celis, consideró que cuatro días de restricción de vehículos particulares “no tienen efectos para disminuir los contagios” del virus.

En ese sentido, precisó que el transporte público es el segundo mayor foco de contagios en el país.

En esa medida, la prohibición del uso de vehículos particulares va a hacer que la población opte por el transporte público. “Y puede empeorar ahí el nivel de contagios, ahora que está autorizado llevar, incluso, a personas de pie. Eso es un riesgo”, apuntó.

A su juicio, la propuesta del CMP de retroceder en la apertura económica hacia la tercera fase, es necesaria.

“En algún momento hay que pensar en la economía y en otro momento en la salud”, comentó. Añadió que es mejor, ahora, cortar de raíz la tasa de contagio.

El líder médico está convencido de que el Gobierno debe adoptar medidas eficaces, a pesar de afectar la economía.

“Este es el momento epidemiológico para actuar e impedir que se reagrupe el virus. ¿Dónde se va a reagrupar? En las aglomeraciones. En ese contexto, nosotros estamos proponiendo que con el aforo al 40% se pueda posponer la cuarta etapa de la reapertura económica”, reafirmó.

MEDIDAS AUDACES. En opinión del médico infectólogo Ciro Maguiña, profesor principal de la Universidad Cayetano Heredia, las aglomeraciones vinculadas con las fiestas de fin de año “van a ser un foco de contagios para que tengamos la ola en las próximas semanas”.

A su juicio, es lo que ocurriría “si no se toman desde el Gobierno medidas más audaces”.

Desde su punto de vista, la prohibición del uso del transporte privado no va a tener impacto porque la gente, de todas maneras, se va a movilizar. “El foco de contagio no está en el carro particular sino en el transporte público y las aglomeraciones en los grandes centros de comercio”, dijo.

“La única manera de contener la prevalencia alta es restringirla con el toque de queda desde las 8 de la noche”, añadió.

En otro momento, Correo le pidió una valoración de las medidas adoptadas por el gobierno transitorio sobre el control del COVID

“¿Que medidas?”, respondió. “Lo único que ha anunciado el gobierno es la restricción de carros particulares los días de fiesta. Y nada más. El CMP ha hecho propuestas mucho más realistas: toque de queda desde las 8 de la noche durante 14 días y postergación de la cuarta fase económica”, sintetizó.

“Lo de la restricción de vehículos particulares es para contener a las masas. Pero las masas están en las compras de todo el día. No va a tener mayor impacto”, opinó.

En la misma línea del CMP, Maguiña propone que “se deje la fase cuatro (de la reactivación económica), que es la que más gente moviliza”.

Por último, aseguró que “si la población no colabora, y el gobierno se pone ‘light’, priorizando la economía, se está haciendo el ‘hara kiri’”.

Cabe precisar que el CMP hizo una extensa serie de propuestas al gobierno y las presentó en una conferencia de prensa el miércoles, sin embargo, recién el día de mañana una delegación técnica de la institución se reunirá con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y su equipo.

Palacios Celis adelantó que allí expondrán sus propuestas ante un inminente rebrote de la pandemia.