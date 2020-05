Tras la muerte de su esposo, el excongresista Glider Ushñahua, ¿ha recibido ayuda de alguna autoridad respecto a su salud o la de su familia?

Luego de la muerte de mi esposo, el día del entierro y porque salió la noticia en la prensa, nos hicieron la prueba rápida y todos salimos negativos. Sin embargo, mi suegra falleció por el virus. Luego, nos hicieron nuevamente la prueba y salí positivo con mi cuñado. Después de eso, solo nos han llamado dos veces.

¿El seguimiento de su caso lo ha hecho EsSalud o el hospital regional de Ucayali?

EsSalud.

¿Entonces, no sabe si aún tiene la COVID-19?

Eso es lo que no sé y me preocupa porque puedo contagiar a mis familiares (...). No me han dicho si van a venir a realizarme otra prueba hasta el momento. Ha pasado más de un mes y no me apoyan.

¿Su familia recibió algún apoyo del Congreso?,¿tenía su esposo algún seguro, quizá de vida, pendiente de cobrar?

No lo sé. Estaba conversando con mi cuñado y recordamos que tiene pendiente el cobro de aproximadamente 10 mil soles antes de que fallezca. Recuerdo que le iban a realizar esa devolución.

¿Ese cobro pendiente era de una deuda del Congreso o de otra entidad?

Tenía que ver con los recibos por honorarios que emitía. Estaba realizando ese trámite para que se lo devuelvan y le avisaron (del pago de devolución) un viernes. Sin embargo, al día siguiente, el sábado, no se pudo hacer nada. El lunes empezó a realizar el trámite y al día siguiente fue al banco, pero ya estaba un poco mal. El miércoles se sintió peor y al día siguiente falleció. El tema quedó en nada.

¿No era del Congreso, entonces?

Era un pago pendiente de la Sunat, que espero puedan devolvérselo.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que Susalud iba a investigar la muerte de su esposo, ¿alguien de esa entidad se ha comunicado con usted sobre ese tema?

Hasta ahora Susalud ni nadie siquiera me han llamado. Estamos esperando que pase todo esto para ver si nos entregan los resultados de esa investigación.

¿Ha recibido el apoyo de alguna entidad del Estado tras la muerte de Glider Usñahua?

De Nadie.

Mirian Chávez, esposa del excongresista Glider Ushñahua

Integró el Comité de Damas del Congreso.

Denunció que los hospitales de Ucayali no cuentan con oxígeno y respiradores en casos de emergencia, así como los falsos positivos de las pruebas rápidas.