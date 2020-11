El Seguro Social de Salud aseguró que muchas personas que realizan actividades recreativas o deportes en espacios públicos, incumplen recomendaciones básicas como el uso correcto de la mascarilla.

En ese sentido, la doctora Claudia Matos, vocera de EsSalud, consideró que lo más importante para todas las actividades al aire libre es mantener el distanciamiento social.

Si se acude al malecón, playa o donde sea, hay que asegurarse de los 2 metros de distancia entre persona y persona; además, se tiene que llevar alcohol en gel líquido para limpiarse las manos después de tocar alguna superficie.

“La sensación de correr con la mascarilla no es la misma pero no porque estoy haciendo ejercicio significa que uno se va a ahogar con la mascarilla o que su uso me hará daño, eso es falso, es cierto que el flujo de aire no es el mismo que cuando no la tenemos, pero si vamos a trotar o correr, el uso de la mascarilla es válido y no habrá ningún problema”, sostuvo la Dra. Claudia Matos.

La especialista recomienda a los ciclistas y corredores a no aglomerarse, pueden hacer la misma ruta si desean, pero manteniendo siempre el distanciamiento social de por lo menos dos metros.

CUIDADO

“La autoprotección siempre es importante, más aún si ahora ya estamos saliendo, podemos hacer nuestras actividades que implican salir, pero asegurémonos que nos estamos cuidando, asumamos que la responsabilidad que podamos transmitir o recibir el virus, recae en nosotros y hay que cuidarnos”, finalizó la vocera de EsSalud.

Para los que practican natación o hacen surf, no existe evidencia de contagio en el agua, pero los cuidados deberán darse al momento de salir del mar.

La aglomeración de veraneantes, el incorrecto uso de la mascarilla, el no respetar el distanciamiento social y el no lavarse las manos, puede contribuir a proliferar la enfermedad.

