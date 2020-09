Una señora de 53 años se convirtió en la donante voluntaria de sangre número (N°5000) durante la pandemia. La mujer fue reconocida en una nueva campaña de recolección para el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati del Seguro Social.

Se trata de Teresa Campos Valderrama, quien es una orgullosa madre de familia de dos jóvenes estudiantes de 21 y 25 años.

Ella contó que desde el 2015 se dedica a la venta de revistas y periódicos en un kiosco situado muy cerca a la avenida Salaverry. Sin embargo, esta labor social la desarrolla desde que era una adolescente.

Al recibir una Medalla y Diploma de Reconocimiento de manos del jefe del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Rebagliati, Dr. Arturo Sagastegui Soto, la fémina dijo sentirse muy sorprendida y feliz de ser el donante emblema de este nosocomio.

“Cuando ocurrió la deflagración en Villa El Salvador, quise acercarme a donar, pero por mi trabajo no pude hacerlo, por eso, cuando vi la carpa de EsSalud tan cerca a mí, no dude en venir, ni un solo instante. Estoy sana y sé que mi sangre le será útil a una persona enferma”, sostuvo.

Con esta acción, EsSalud, agradeció a los ciudadanos que acuden a este llamado, y alienta a más personas a donar sangre libremente.

El Dr. Sagastegui Soto, resaltó, que este alcance de unidades de sangre recolectadas entre en los seis últimos meses beneficiaron a 15 mil pacientes de la Red EsSalud Rebagliati, que han necesitado transfusiones sanguíneas con urgencia en esta época de pandemia.

- Actualmente, las campañas itinerantes del Hospital Rebagliati, se encuentran en tres sedes del Real Plaza [Salaverry, Puruchuco y Guardia Civil]. Si Usted cumple con los requisitos para ser donante, no dude en acercarte al punto de recolecta y done sangre, done vida.

