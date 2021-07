La celebración del Bicentenario de nuestra independencia encuentra a Eva Ayllón trabajando sin pausa. Para ella, difundir nuestro folclore es la mejor forma de hacer patria. Acorde con las nuevas tendencias presenta hoy su concierto online “Emociones” por TLK Play, pero también no ha dejado de ofrecer shows presenciales con aforo reducido, como lo exigen los protocolos sanitarios. Además, la talentosa cantante peruana, aparece de lunes a sábado como entrenadora en “La Voz Perú”, experiencia que le ha reafirmado lo que significa para millones de sus paisanos.

“Creo que este año me he dado cuenta que soy un referente para la gente, no es que no me lo creyera, sino que no lo había pensado. Yo sí puedo decir que soy profeta en mi tierra, he tratado de llevar mi vida más o menos correcta por mi público, por mi familia, por mi misma, pero más que nada por mi público. Soy consciente de eso y me da mucho orgullo, ternura y agradecimiento saber lo que he logrado. Y si en algún momento tengo que decir chao, sé que me voy a quedar en el corazón de la gente porque van a seguir cantando mis canciones”.

La patria se extraña cuando se está lejos, tú has sido testigo en tus giras de ese sentimiento de los peruanos que viven fuera...

Aunque muchos salen por un futuro mejor, y es cierto que lo pueden encontrar, siempre extrañarán su tierra, la lloran y añoran. Cuando canto en el extranjero a mis paisanos y los siento sensibles les pido que cierren los ojos y que respiren profundamente. ‘Imagínense que están en su barrio, con sus padres, con sus abuelos, con sus amigos, imagínense que están en su cuarto, en su cama, en su casa en el Perú’, les digo. La gente llora de emoción y cuando tengo la oportunidad de acercarme a ellos me agradecen y dicen que me ven como un pedacito de su tierra.

Tú sabes lo qué es la nostalgia de la tierra...

Yo viví varios años en los Estados Unidos, fue una época de mi vida en la que cada vez que escuchaba la música de mis compañeros las lágrimas se me caían cuando estaba cocinando, mis hijos han comido estofado con lágrimas. El amor a la tierra se convierte en nostalgia y dolor, es un sentimiento que sienten los que no viven en nuestro país.

El artista hace patria pero no se le da el lugar que se merece.

No lo hacen porque no existe una ley que nos ampare y se cumpla. Para muchos somos solo el entretenimiento y no entienden que somos seres humanos y ciudadanos que ejercemos nuestra profesión, bella pero tan maltratada.

La han pasado muy mal en esta pandemia...

Y todavía hay gente que aún no se recupera y he sufrido mucho viendo esta realidad. Gracias a Dios y a los consejos de mi abuela he guardado pan para mayo y también he tratado de hacerlo para todo un año. Yo guardo porque nosotros no tenemos seguro de salud ni de vida, no tenemos protección. Tengo que ahorrar como cualquier otro ciudadano, con mucho amor y orgullo lo digo, pero imagínate los que han hecho patria y ahora no tienen nada por la pandemia, sin trabajo, más la edad y las enfermedades. Eso me llena de angustia.

Hoy damos la bienvenida a un nuevo presidente y un cambio de gobierno. ¿Qué quieres para el Perú?

Quiero lo mejor para todos, un Perú próspero, justo, un país que sea muy visitado porque yo vivo orgullosa de nuestras maravillas. Trato más bien de envolver a la gente en música para que sigan enamorándose de esta tierra.

¿Tu sueño hoy qué celebramos el Bicentenario?

Que los peruanos se amen por encima de sus diferencias y amen a esta hermosa tierra que nos vio nacer. El Perú es nuestro hogar, nuestra familia, nuestra sangre, nuestro sentimiento, cada latido de nuestro corazón. Hay que cuidarnos, amarnos, respetarnos y sobre todo hay que estar unidos y no perder nunca la fe.