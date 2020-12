Para Evelyn Ascona, diseñadora de joyas, un viaje a Grecia marcó en su vida un antes, y un después. “En el Perú estamos acostumbrados a ser bastante clásicos, nos cuesta perder el miedo, y yo lo perdí cuando regresé de Grecia. La joyería griega es increíble, veía cómo aplicaban los topacios gigantes sobre la plata, sin ningún límite, esto es algo que me hizo ver que realmente estaba por buen camino. Le dio fuerza a la inspiración que tenía guardada y que temía sacarla”, nos cuenta la artista que está detrás de “Emma” su propia marca y exitosa joyería que le ha permitido concretar todos sus sueños.

¿Cómo empezó todo?

Con el diseño de joyas comencé hace casi nueve años como un hobby, desde que una vez fui a Catacaos (Piura) y me nació la curiosidad de ver cómo armaban las joyas. Cuando llegué a casa desarmé algunas piezas y dije: ‘ajá puedo hacer cosas simpáticas agregando elementos adicionales’. Me sentí capaz de hacerlas.

Y pusiste manos a la obra...

El siguiente paso fue el detalle de las piedras, siempre me han encantado y cada vez que iba a un museo, para mí lo principal era preguntar: ‘¿Qué piedra es?’ Entonces comencé a tomar las piedras para ver que nuevas formas podía lograr de ellas. Eso fue hace hace nueve años, que lo tenía como un hobby para mi familia y amigos que me pedían diseños. Hasta que hace dos, decidí poner una tienda: Emma, que significa fuerte en alemán y en griego amable, dulce. Ese nombre encerraba gran parte de mí.

Una decisión que parte del convencimiento que estás por buen camino...

Me di cuenta de que definitivamente las joyas eran lo mío, que yo podía satisfacer a los clientes con cualquier pedido. Ya tenía un equipo, un taller armado, y la experiencia de varios años que me había llevado a crear cosas diferentes, no solamente los patrones que muchos encontramos.

¿Con qué elementos trabajas?

Plata, oro, diamantes, todo tipo de piedras, lo que realmente permite el cliente. Hay quienes les encanta la plata y que lleve hasta un diamante, y hay clientes que no, que no entienden cómo es que a la plata le puedo poner un diamante. Es cuestión de gustos, para mí cada pieza es simplemente especial, lo importante es que el cliente quede satisfecho.

¿Hay gente que luce mejor las joyas que otros, estas van de acuerdo a la personalidad?

Sí definitivamente. Por ejemplo, hace poco la nueva Miss Perú me dijo: ‘¿Y tú qué colores me pondrías para el Miss Universo?’. Y le dije te pondría topacio, esmeralda y diamante. Cada persona tiene su diseño, un color, definitivamente hay que encontrar un estilo acorde con cada uno.

Y ahora tus joyas se lucen en la Revista Vogue, edición británica...

Esa maravillosa oportunidad llegó en un momento en el que estaba pasando por una situación muy fuerte, pero sentía señales, yo creo mucho en ellas, sentía una energía muy fuerte por ahí. A los pocos días abrí mi correo y había un mensaje de Vogue que al principio pensé que era una broma.

¿Cómo vieron tus diseños?

Por Instagram, les fascinó la colección Physis que se centró en el mar y su cuidado, por eso la sesión de fotos se hizo en Máncora. Cuando les mande las fotos con la modelo me respondieron que lo que querían eran las joyas, mi arte. Eso me motivo muchísimo más, se habían enamorado de la colección de Physis y luego me pidieron las de Asclepio el Dios de la Medicina y y que tiene una serpiente como colección principal.

Realmente un gran oportunidad para lucir tu arte a nivel internacional.

Cuando me dijeron que iban a incluir mis diseños en la edición de diciembre me pareció una utopía. Cuando lo vi impreso y en línea, te puedo decir que recién lo creí y me aseguran que seguirán apareciendo mis joyas en ediciones de enero, febrero y al parecer también estaremos en Vogue Men. Todo esto que ha pasado me motiva a seguir creciendo, a mejorar, a trabajar más fuerte. Ya estamos preparado una colección a la que he llamado “Mariposa”, que tiene que ver con el renacer, la evolución, mil cosas. Estoy en estos momentos más creativa que nunca.

Evelyn Ascona

El 24 de octubre Emma, lanza su primera colección rompiendo paradigmas, arriesgando con un diseño de impacto. Asclepio, el Dios de la Medicina sorprendió a todos por su audacia y fuerza sanadora.