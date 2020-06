Escrito por Sofía López y Gabriel Mazzei

Tras más de cien días de emergencia sanitaria, cientos de denuncias de altos precios por atención en clínicas privadas y más 8, 500 fallecidos por el nuevo coronarivus, el presidente Martín Vizcarra le puso la puntería a la nula implementación del intercambio prestacional entre el sistema de salud pública y el privado.

En conferencia de prensa, Vizcarra dio ayer un ultimátum para que en 48 horas, las clínicas lleguen a un acuerdo con el Ministerio de Salud para reducir el costo diario por la atención médica a pacientes con coronavirus.

De lo contrario, se refirió a la posibilidad de intervenir las clínicas, invocando el artículo 71 de la Constitución sobre la inviolabilidad de la propiedad salvo por causa de necesidad pública, previo pago de una indemnización que incluya una compensación por el eventual perjuicio.

“Personalmente, le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo satisfactorio (...) pero no podemos esperar indefinidamente. Así que vamos a esperar 48 horas para que lleguen a un acuerdo y esperemos que así sea”, dijo Vizcarra.

El jefe de Estado dio una interpretación a la citada norma para referirse a la virtual confiscación de la propiedad por razones humanitarias, en virtud de la demanda de miles de ciudadanos para atenderse en clínicas y a quienes no les alcanza el dinero para pagar los servicios.

Como se sabe, el intercambio prestacional entre el Minsa y las clínicas privadas está contenido en el decreto legislativo 1466, emitido el pasado 26 de abril.

“Yo espero que en las próximas 48 horas haya un acuerdo satisfactorio para ambas partes y podamos también tener de reserva a las clínicas privadas para seguir atendiendo a la población”, dijo Vizcarra.

LAS RAZONES. En otro momento de la conferencia, el presidente detalló que la posibilidad de expropiar las clínicas privadas no solo está amparada en la Constitución, “sino en la propia ley general, la ley sectorial de salud”.

“Estas normas ponen salidas legales a casos extremos, a casos extraordinarios. Si este no es un caso extraordinario, ¿cuál sería? Por eso, se da un plazo perentorio de 48 horas con la mayor disposición de encontrar un acuerdo”, aseveró.

El artículo 70 de la Carta Magna señala que “el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.

RECHAZO. No obstante, el ultimátum de Vizcarra fue cuestionado por diversos juristas como Natale Amprimo, Luciano López e, incluso, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, quienes no han dudado en calificar la propuesta como inconstitucional.

Los letrados señalan que el gobierno puede intervenir fijando tarifas para los precios de atención en las clínicas, pero no vía una expropiación, al ser esta una medida permanente. “Y ¿qué va a pasar después de la emergencia, el Estado se quedará con las clínicas?”, planteó Urviola en Canal N.

López señala que el TC en una sentencia dispuso que el Estado está legitimado para desarrollar un rol regulatorio.

Pero dicha sentencia no menciona la posibilidad de expropiación

DESCARGO. Al respecto, Carlos Joo Luck, vocero de la Asociación de Clínicas Privadas (ACP), precisó a Correo que espera reunirse con los miembros del Consejo para emitir un comunicado.

A título personal, calificó de lamentable e innecesario lo dicho por Vizcarra. “Enturbia desgraciadamente las negociaciones que estamos llevando adelante. La negociación está y existe, lo único que está propiciando es que esta negociación termine”, dijo.Más temprano, explicó a este medio que no se llegó a un acuerdo para el intercambio prestacional, pues la propuesta del SIS no cubre sus costos operativos. Antes de la conferencia de prensa, el vocero de la ACP también fue consultado por la posibilidad de la expropiación y respondió: ¿Si el Ministerio de Salud no puede ni siquiera ni gestionar sus hospitales (…) con qué capacidad vendrá a gestionar lo nuestro?”.

BALANCE. Por otro lado, el presidente Vizcarra hizo un balance de las acciones del Gobierno en la lucha contrar el coronavirus en estos 100 días. Destacó que se pasó de tener 100 camas UCI a más de 1300, de 3 mil camas de hospitalización a tener aproximadamente 20 mil y que hasta la fecha 5.3 millones de hogares se han beneficiado con el Bono Familiar Universal de S/760.00. A

Además, destacó la entrega de créditos a 71,000 empresas a través de Reactiva Perú, la intervención en 36 mercados y la distribución de canastas de víveres a través de la transferencia de 200 millones de soles a los municipios.

Retraso

Estado debe 16 millones de soles a clínicas

Según el vocero de las ACP, Carlos Joo, el Estado les adeuda “S/16 millones por pacientes” asegurados recibidos en las clínicas. “Hasta el momento tenemos 530 pacientes entre los del SIS (222) y Essalud (308) que han llegado a las clínicas y los hemos atendido.”, asegura Joo. Remarcó que son los seguros quienes deben asumir los gastos para la atención de pacientes.