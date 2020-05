Una joven desesperada busca apoyo para trasladar de Iquitos (Loreto) hacia Lima a su padre, médico obstetra que se contagió de COVID-19 laborando como muchos profesionales de la salud.

La joven también contó que su tío, hermano de su padre, falleció a causa del coronavirus. Su familiar también es del sector salud pues es ginecólogo de profesión.

“Mi familia atraviesa un dolor inmenso. Se que a muchos que no les ha pasado, tal vez no me comprendan. Pero ya perdimos un gran miembro de nuestra familia por lo que más quieran ayúdennos a salvar a su hermano, el nos necesita. Ambos tienen una madre que desconoce todo y aún los espera en Ica, cada día pregunta por ellos y ya no tenemos más respuestas, Ya no sabemos que decirle cuando pregunta por sus hijos...Autoridades, señor Presidente, imploro ayuda, un vuelo para mi padre que aún está en condiciones de viajar”, dice la publicación de la joven en Facebook, quien ha dado su número celular 994333011 para que se contacten con ella.

Agustina Huilca, presidenta de la Federación Médica de Loreto, denunció que los hospitales de Iquitos han colapsado debido al COVID-19 y pidió al Gobierno apoyo para los médicos hospitalizados en la región, de los cuales 11 se encuentran en UCI.

"No tenemos lo principal que es el oxígeno y los medicamentos, por favor qué quiere presidente, que la región se quede sin médicos", dijo la representante.

Las imágenes registradas en los hospital del Minsa y de EsSalud muestran que los pacientes son atendidos a la interperie.

