Estamos a puertas de terminar el mes de julio y con él, las actividades por los 202 años de la Independencia Nacional. Para llegar a este día, 28 de julio del 2023, ya se han tomado análisis de expertos en diversos campos como el político, el económico y social. Además, luego del mensaje presidencial por Fiestas Patrias de hoy, se seguirán recogiendo puntos de vista, pero en Correo decidimos preguntar a adolescentes, de entre los 12 y 16 años, qué opinan de el devenir político y social de los últimos años, sobre sus expectativas del futuro y si se sienten bien representados por las autoridades en funciones.

Hablan los jóvenes

Con el permiso de sus padres, Camila Cieza Chávez, Marcelo Iglesias Gutiérrez, Alessia Chamochumbi Huertas, Matías Izaguirre Vásquez y Marco de La Cruz Cortez, estudiantes de distintos colegios y grados del país, nos hicieron llegar estas líneas con sus pensamientos respecto a lo que ocurre en la actualidad nacional. Todos coinciden en que el país sufre de una crisis de representación, que tienen altas expectativas respecto al futuro y sobre cómo ejercer ciudadanía. También cuestionan a las autoridades por quedarse en lo coyuntural y no ver más allá, al futuro, que es algo que a ellos les tocará especialmente.

Camila Chávez Cieza, estudiante del cuarto de secundaria del Colegio Peruano Español, en Chiclayo.

“En la actualidad, el Perú tiene un sistema de gobierno democrático, pero considero que la ciudadanía aún no sabe elegir bien a sus representantes y por ello vemos actos de corrupción en el país y, a la vez, continúa la falta de igualdad de oportunidades para los peruanos de bajos recursos. Espero que, en un futuro próximo, el gobierno y los ciudadanos trabajen unidos por el futuro del Perú para que logremos salir adelante y convertirnos en un país líder, con un desarrollo económico alto. Confío en que las futuras generaciones analicen y reflexionen oportuna y conscientemente al elegir a nuestras autoridades.”

Marcelo Iglesias Gutiérrez, estudiante del sexto grado de primaria de la I.E. República de Venezuela, en Arequipa.

“El Perú es un país rico y debemos seguir engrandeciéndolo. Sé que seguirá avanzando en diferentes áreas sin descuidar aspectos como el de tecnología y vida, salud y bienestar, educación de calidad, fin de la pobreza, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de desigualdades, agua limpia y saneamiento. Potenciemos nuestra gastronomía, flora, fauna y unámonos para erradicar la contaminación y delincuencia. Anhelo un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo que garantice la defensa de la persona humana y de su dignidad.”

Alessia Chamochumbi Huertas, estudiante del cuarto año de secundaria de INNOVA SCHOOLS - Santo Toribio.

“Donde sea que uno mire, en el Perú apreciará tradiciones, gastronomía y reservas naturales, como nuestra hermosa marinera, un rico ají de gallina o espléndidos paisajes. Nuestro país es uno de los de mayor biodiversidad y diversidad cultural en el mundo. Sin embargo, nuestros gobernantes no aprovechan ni valoran estas riquezas ¿Por qué seguimos siendo un país que no termina de despegar? ¿Por qué no vemos acciones? Un líder no es quien controla o manda sobre las personas, sino aquel que guía e inspira para poder lograr un propósito común que beneficie a todos y todas. El Perú necesita líderes a nivel local, regional y nacional.”

Matías Izaguirre Vásquez, estudiante del segundo año de secundaria de INNOVA SCHOOLS - Santo Toribio.

“El Perú es un país multicultural, el primer exportador de oro en Latinoamérica y alberga al mejor restaurante del mundo, tiene un potencial económico que le ofrece un gran futuro, pero esta perspectiva positiva es compleja de lograr. La problemática político-social genera pesimismo en la población debido a la corrupción y pésimas gestiones de nuestros gobernantes. Por ello, es imprescindible ser conscientes de nuestro rol como ciudadanos, constituir una sociedad con principios éticos, pensando en el crecimiento y desarrollo sostenible del país, con líderes capaces de transformar al Perú con pensamiento crítico, basado en el bien común.”

Marco de La Cruz Cortez, estudiante del quinto de secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de La Torre - Ate

“Nuestro Perú tiene gran potencial para desarrollarse y diversos desafíos. Anhelo un país que brinde las mismas oportunidades para estudiar, conseguir empleo, obtener necesidades básicas. Un país que se preocupe por su capital humano, gestione sus recursos con eficiencia, resuelva la migración juvenil, sepa elegir a sus líderes y utilice energías renovables. Un país que fomente la participación ciudadana, promueva la educación ambiental y fortalezca la gobernanza para un país sostenible y con futuro. Para ello es importante también un enfoque colaborativo entre gobierno, privados, sociedad civil y comunidad internacional.”