Texto de Sofía López y Karina Valencia

Apocas horas de vencerse el plazo de la última prórroga del aislamiento social obligatorio, el Gobierno estaría a punto de decidir que la cuarentena se levante en varias regiones y en Lima, sin embargo, se mantendría en los lugares con los más altos índices de contagio del COVID-19.

Este diario pudo conocer que las alternativas serán evaluadas esta mañana en el Consejo de Ministros, tomando como criterio también el aspecto económico, pues resulta insostenible para la mayoría de las actividades.

El presidente Martín Vizcarra ha solicitado al Grupo Prospectiva, liderado por Farid Matuk, una presentación de la situación de la epidemia en el Perú.

“El grupo se encarga de ver lo que se viene a futuro, vamos a emitir lo que consideramos que ocurre a nivel nacional, subnacional y a nivel distrital”, indicó a Correo.

Aunque evitó dar detalles de su propuesta, hizo alusión a su iniciativa del pasado 12 de mayo, en la que destacaba que “a su entender lo mejor es migrar de la cuarentena domiciliaria a una provincial, más aforo diferenciado por actividad económica”.

El Colegio Médico del Perú (CMP) emitió un comunicado destacando la cuarentena como principal estrategia de control, sin embargo, a diferencia de otras oportunidades no recomienda una ampliación, sino que esta sea “focalizada”.

“Inmovilización social (cuarentena) flexible, focalizada según estratificación del riesgo de transmisión, toda vez que la presentación de la epidemia en nuestro país es heterogénea, compleja e inestable”, refiere.

Ciro Maguiña, vicedecano del CMP destacó que “la cuarentena incida en los 11 distritos de Lima y Callao con más casos positivos del virus”.

Recomienda que en Loreto, Lambayeque, Piura y Ucayali, se realice una intervención con criterios de desastres sanitarios.

Fuentes palaciegas informaron que ayer, durante varias horas, el mandatario se reunió con miembros de su gabinete evaluando la posibilidad de extender la cuarentena hasta el próximo 10 de junio, pero de manera focalizada mediante disposiciones complementarias. La decisión será anunciada hoy, tras ser aprobada de manera oficial por el Consejo de Ministros.

Sobre este punto, se pronunció ayer desde Lambayeque el ministro de Defensa, Walter Martos, quien señaló que el Gobierno analiza la posibilidad de aplicar una cuarentena focalizada, debido a que la pandemia por el COVID-19 en el Perú “es heterogénea”.

Opciones. La medida del jefe de Estado podría contemplar las sugerencias del CMP, que incluyen cercos comunitarios, para ubicar y monitorear la dinámica de la transmisión del virus.

Además de focalizar con mayor eficacia el apoyo social y alimentario, así como comprometer a las organizaciones sociales en la implementación de estrategias de comunicación para la prevención y detección temprana de casos.

Iniciativa similar ha tenido el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien envió un manifiesto a la Casa de Pizarro sugiriendo una prórroga de la cuarentena focalizada.

“No se trata de poner candados y prohibir que la gente se pueda mover. Se debe focalizar con información clara y georreferenciada para saber dónde está el virus con mayor intensidad”, indicó en un programa local.

Sin embargo, para Farid Matuk, la propuesta de una cuarentena focalizada por distritos no tiene un sentido de la realidad.

“La logística que implica para la ciudad de Lima, separar los distritos, hay ahí un problema de materialidad con las características de la capital”, advirtió.

El economista se preguntó sobre la cantidad de personal de Fuerzas Armadas y policial que se requeriría para su aplicación. “No pueden haber ese tipo de restricciones. No puedes separar Pamplona Alta de Pamplona Baja”, señaló.

Apertura. El ex jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) Ernesto Bustamante consideró que la eventual reapertura de actividades debe realizarse “de manera focalizada y geográficamente limitada”, a fin de evitar la masiva propagación del virus.

Bustamante sostuvo que, en esta nueva etapa, el Gobierno deberá reforzar su sistema de rastreo e identificación temprana de los casos de COVID-19 a través de pruebas moleculares, aspecto que debió llevar a cabo al inicio del estado de emergencia.

“Que la cuarentena tiene que levantarse en algún momento, tiene que levantarse, porque el país no puede estar paralizado económicamente. Eso es un hecho. La pregunta es cuándo hacerlo y cómo hacerlo”, manifestó.

“Lo que tenemos que hacer es lo que no se ha hecho en estos 67 días (del estado de emergencia), tenemos que usar pruebas moleculares para corretear el virus (...) No es el mejor de los momentos para abrir la economía, pero no nos queda otra que abrirla por etapas, y ese hilo fino tiene que saberlo usar el Gobierno”, recalcó.

Por su parte, el economista y consultor internacional César Peñaranda, consideró que el inicio de la segunda fase del plan de reactivación puede demorar porque primero se debe tener una evaluación de los resultados de la primera fase, la misma que aún se está implementado. Agregó que muchas empresas están presentando dificultades para iniciar operaciones.

“Así como se está implementando el proceso de reinicio de operaciones, la fase 2 puede demorar más de lo previsto, por tanto, las empresas que están esperando la autorización para arrancar en la fase 3 y 4, no llegarán a tiempo porque quebrarán. No pueden estar esperando, ya preparadas, sin tener ingresos”, precisó a Correo.

Por ello, recomendó que el Gobierno debería flexibilizar la ejecución de las fases y dejar entrar en operación a las empresas que ya están preparadas y que demuestren que el nivel de contagio del virus sea menor al 1% (del total de sus trabajadores).