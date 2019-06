Síguenos en Facebook

Hoy, que es Día del Papa, conozcamos a Francisco, el primer papa americano, después de veintiún siglos de pontífices originarios de Europa. El último no europeo fue el sirio Gregorio III en 741; además, es el primer papa jesuita, pues nunca un miembro de la Compañía de Jesús -la histórica orden fundada en 1534 por Íñigo López de Recalde, el célebre San Ignacio de Loyola- había llegado al solio pontificio. Como muchos argentinos, es hijo de migrantes italianos. Nacido en 1936, fue bautizado el día de la Navidad con el nombre de pila Jorge Mario y quien más influyó en su vida fue su abuela Rosa Vasallo. Entró en el seminario diocesano de Villa Devoto y estudió humanidades en Chile y Filosofía en Argentina. A los 33 años fue ordenado sacerdote (1969). Fue elegido provincial de los jesuitas de su país y ejerció el cargo en plena dictadura militar. El papa Juan Pablo II en 1998 lo eleva al cargo de arzobispo, primado de Argentina y en el Consistorio de 2001 lo nombra cardenal, asignándole el título de San Roberto Belarmino. Sorprendió al invitar a los fieles a no acudir a Roma para celebrar la púrpura, que suponía un ineludible costo, y a destinar a los pobres el importe del viaje. En abril de 2005, a la muerte del papa peregrino, participa en el cónclave en el que es elegido Benedicto XVI. En esa ocasión, su nombre fue voceado entre los aspirantes para ser elegido papa. Ante los rumores sobre qué que sentía cuando veía su nombre entre los candidatos dijo: “Pudor, vergüenza. Pensaba que los periodistas estaban locos”. Perfecto aficionado a la literatura de Jorge Luis Borges y Fiodor Dostoievski, además de amante de la ópera y con prestigio por sus dotes intelectuales -era considerado un moderado entre los prelados más conservadores y la minoría “progresista”-, tras al menos cuatro votaciones en un cónclave que duró 25 horas y media, y dos fumatas negras, los 115 cardenales electores inclinaron lo eligieron el Papa 266 de la Iglesia, a los 76 años, y decidió llamarse Francisco en memoria de San Francisco de Asís. Reconocido por su humildad y su compromiso con la justicia social, vive austeramente en Santa Marta y no en el Palacio Apostólico. Realmente un papa que viene adecuando a la Iglesia a los nuevos tiempos, siempre pegado al Evangelio.