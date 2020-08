Pedro Cateriano anunció hoy el Congreso de la República que se iniciará un proceso para la contratación del servicio de grilletes para el año 2021 en adelante para las personas condenadas o procesadas por delitos no graves. De tal forma que no ingresen a un establecimiento penitenciario ya que el número de población penitenciaria no siga en aumento.

El líder del Consejo de Ministros explicó la ministra Ana Neyra será la encargada de la “adquisión de los 2 mil primeros grilletes que se realizarán este años y de los 4 mil siguientes grilletes que se adquirián el 2021″.

“Estoy seguro que esto debe marcar un antes y un después de las condiciones carcelarias de los centros penitenciarios en el país”, señaló Cateriano.

Condiciones

Para este benificio no se considera a ningún condenado por delito grave —como violencia familiar, violaciones sexuales y crimen organizado— en la política de deshacinamiento del Poder Ejecutivo, mencionó.

Se da prioridad a adultos mayores, enfermos graves, personas con discapacidad, mujeres gestantes o madres cabeza de familia con penas menores de ocho años.

Gobierno adquirirá 2 mil primeros grilletes electrónicos este 2020 y 4 mil en 2021