Una residente del distrito de San Borja acusó al presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, de haber golpeado a su esposa y a su hija, además de supuestamente haber alterado constantemente el orden público.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva y aseguró que fue vecina del ahora premier, dijo a RPP que, además de protagonizar escándalos violentos, se fue sin pagar más de 40 mil soles de alquiler a una amiga suya, quien también vive en la misma zona.

“En realidad es un mal recuerdo para los vecinos y para el serenazgo, porque es un tipo conflictivo y pegalón. Ejercía violencia familiar continua, se rompían cosas, nosotros llamábamos a los serenos y no abrían la puerta, siempre los pleitos eran constantes con él como vecino”, aseveró.

“Mi amiga me ha contado que tiene un proceso judicial por desalojo por no pagar el alquiler, no pagó los alquileres y se fue sin pagar, el monto es de más de 40 mil soles”, agregó.

Esta tarde, el exministro del Interior, Carlos Basombrio, compartió un parte policial en el que se detalla que la hija de Héctor Valer denunció al actual premier por haberla agredido físicamente en octubre del 2016.

“Valer el nuevo PCM le dio tal pateadura a su hija de 29 años que esta presentó denuncia en la Comisaría. Inaceptable que pretenda gobernar”, se lee en el mensaje del exfuncionario.

Valer el nuevo PCM le dio tal pateadura a su hija de 29 años que esta presentó denuncia en la Comisaría.

Inaceptable que pretenda gobernar.

El documento compartido da cuenta que la denuncia fue formulada por la hija del actual legislador de Perú Democrático por haberla golpeado en repetidas ocasiones en su domicilio ubicado en el distrito de San Borja a las 11 de la noche.

Hasta el momento Valer Pinto no se ha pronunciado sobre esta denuncia.

Cabe recordar que se le abrió un proceso en la comisión de Ética debido a que faltó el respeto a la legisladora Vivian Oliva de Fuerza Popular.

El pasado 8 de setiembre, Valer Pinto manifestó a Héctor Ventura (Fuerza Popular) “que al congresista se diga que se ponga una falda”, luego de que Ventura le pidiera a Valer que respete a Vivian Oliva durante el desarrollo de la sesión de la Comisión Agraria.

Ante ello, la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes Fonseca (Acción Popular), respaldó el pedido para iniciar pesquisas contra Valer Pinto.

En la sesión plenaria del 9 de setiembre, Héctor Valer pidió una interrupción a la Mesa Directiva para dirigirse a su Vivian Oliva y brindarle sus disculpas. “Tengo que pedir mil disculpas para que esto no se extienda más, si alguien se ha sentido ofendido”, señaló.

