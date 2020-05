El 17 de mayo de 1980, en la víspera de las primeras elecciones presidenciales convocadas después de doce años de gobierno militar, Sendero Luminoso quemó ánforas y cédulas de votación en Chuschi, Ayacucho. Este fue el primer acto terrorista planificado por Abimael Guzmán; sin embargo, los perpetradores fueron capturados y los comicios se llevaron a cabo con total normalidad. Fernando Belaúnde Terry fue elegido por segunda vez y con él volvía la democracia.

Tiempo después de estos acontecimientos, la Policía Nacional del Perú creó la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para luchar contra el terrorismo, debido a la detonación de coches bomba y al estadillo de otros artefactos en el país.

En el camino, algunos perdieron la vida y los sobrevivientes, increíblemente olvidados, aún siguen narrando sus heroicos actos.

DOCUMENTAL. Con el propósito de rememorar las acciones de estos policías, Luis Enrique Cam reunió a un grupo de agentes de la UDEX de aquella época para realizar un documental que estrenará en junio próximo por Movistar Play y lleva por título “Con el alma en vilo. Cuando el primer error es el último”.

“Este documental es un instrumento de memoria histórica sobre lo que sucedió a través de los protagonistas de estos hechos. Algo que además puedo añadir es que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) no incluyó a los miembros de la UDEX en el Informe Final. Entonces, esta también es una oportunidad para decir las cosas que ellos vivieron”, comenta a Correo el documentalista peruano.

Los agentes de la UDEX no declaraban a la prensa y la institución no hacía pública las acciones que tenían éxito.

“Comunicarlo hubiera aumentado la sensación de terror y pánico, que era lo que querían los terroristas. El porcentaje de eficacia fue muy alto. De los más de 12 mil artefactos que se sembraron en aquellos años, más del 95% se desactivaron con éxito. El sobrante explotó, causó lesiones e incluso alguno falleció”, cuenta Cam, que ha realizado los documentales “Cantar la misa con Chabuca”, “Una Rosa para el mundo”, “El corresponsal del Huáscar”, entre otros.

OLVIDADOS. Pese a que no contaban con una indumentaria de primer nivel, porque incluso solo salían con chaleco antibalas, Luis Enrique cuenta que los agentes de la UDEX “se enfrentaron al terrorismo, no con armas, sino con inteligencia, habilidad y técnica, pues cada vez los artefactos eran más sofisticados”; pero estas acciones no han sido reconocidas como se debe, se sienten olvidados.

“En el subtexto, en el entrelíneas, y alguno lo ha dicho explícitamente, la conclusión es esa: falta de reconocimiento. Y no se trata de un asunto económico, no, sino más bien de un reconocimiento moral por la parte de la sociedad y del Estado por las personas que salvaron de morir”, aclara el documentalista para después comparar la labor de aquellos héroes con los policías que ahora arriesgan su vida enfrentando a la COVID-19.

Quizás, el testimonio más impactante es el del coronel Johnny Saavedra, quien perdió la vista el 17 de mayo de 1991 en una desactivación.

Cayó en depresión, no pudo conocer el rostro de su segundo hijo, pero logró reponerse porque una de sus amigas le dijo: “Mira, Johnny, no te preguntes por qué te ha pasado esto, sino para qué”.

Inclusión

Otro de los aspectos que se mostrarán en el documental es el personal femenino que hoy trabaja en la UDEX. “Es una muestra de inclusión”, señala Cam.