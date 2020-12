En paralelo a las infecciones respiratorias por coronavirus, miles de personas acuden a los hospitales e institutos especializados en busca de atención y tratamiento de enfermedades mortales preexistentes como el cáncer, VIH/Sida, tuberculosis, cardiopatías, neumonía, accidente cerebro vascular o diabetes mellitus.

Un importante porcentaje de estos pacientes necesitan quimioterapias, cirugías, trasplantes y hemodiálisis, procedimientos médicos que demandan el uso del banco de sangre de los nosocomios, cuyo stock depende de cuántos voluntarios se pueda captar.

TRES AÑOS DE TRANSFUSIONES. Jhenlú, de 14 años, es una de estas pacientes. El 29 de agosto del 2019, los médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Producto de las quimioterapias -cuatro por semana, 16 por mes- sus defensas caen tanto que debe recibir transfusión de glóbulos rojos y plaquetas.

“Gracias a Dios el Instituto del Niño de San Borja no se ha negado en proceder con la transfusión, pero debemos buscar donantes cada vez que recibe quimioterapia. Por ser de provincia no tengo conocidos en Lima y no puedo llevar muchos voluntarios. Por miedo a la pandemia, muchas personas no iban a donar, pero el instituto lanzó un plan dona móvil y fue a buscar a los voluntarios”, refiere su mamá.

Cuenta que cuando dejó su natal Pucallpa, hace un año y tres meses, pensó que el tratamiento de Jhenlú tomaría un mes, pero los médicos le han advertido que la enfermedad es muy compleja y que, por lo menos, tomará tres años de tratamiento.

“Pido a todas las personas que vayan a donar al Instituto del Niño de San Borja, no solo para mi hija, sino para niños con leucemia, quemaduras, operaciones, anemia; ellos necesitan frecuentemente transfusiones. La sangre que tenemos cambia y en vez que se muera en el cuerpo, hay que donarlo para salvar vidas”, manifiesta la mamá de Jhenlú.

MENOS DONANTES. En un año normal, es decir sin pandemia, el Perú debe recolectar 640 mil unidades de sangre y plaquetas, el 2% de 32 millones de habitantes, refiere a Correo Juan Almeyda Alcántara, jefe de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud (Minsa).

“Rebajamos a 270 mil unidades de sangre para este año inusual. ¿Cuánto se ha logrado recolectar? Aún no hay números finales. Tenemos registros de haber llegado hasta 170 mil unidades”, sostiene el funcionario. Acota que la necesidad ha disminuido porque hay menos accidentes de tránsito y laborales, incendios o cirugías.

Al inicio de la epidemia, subraya Almeyda, los hospitales atendían en su mayoría a pacientes COVID-19, por lo que ningún voluntario quería acercarse a donar sangre y plaquetas. Entonces, lanzaron la estrategia de recolección extrahospitalaria. Así, instalaron puntos de donación en estacionamientos y supermercados.

“La respuesta ha sido favorable. No ha habido problema de cubrir sangre. Desde aquí (Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud) coordinamos para la entrega a los hospitales de las Fuerzas Armadas, del Seguro Social. Dotamos de sangre a 400 bancos en todo el país, más de 90 procesan y el resto aplica”, detalla Almeyda.

La sangre recolectada tiene una vigencia de 45 días antes de atrofiarse, pero las plaquetas deben renovarse cada 10 días. Por ello, Almeyda remarca la importancia de que las donaciones sean constantes.

ÚLTIMO RECURSO. En tanto, la doctora Milagros Ramírez, jefa del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), reveló que este centro ha reanudado su atención en el 90 % de sus especialidades, por lo que necesita a diario 140 donantes para recolectar 150 unidades de sangre. Sin embargo, actualmente bordean entre 80 o 90 donantes por día.

En los peores meses de la pandemia, el banco de sangre del INEN llegó a tener 35 unidades de sangre por día, que apenas alcanzaba para 1 o 2 pacientes. Debido a esta crítica situación, pidieron la colaboración de médicos, residentes, enfermeras, administrativos y trabajadores de limpieza, como último recurso para salvar la vida de sus pacientes con leucemia, trasplante o cirugía.

Los recuperados de COVID-19 pueden donar sangre y plaquetas luego de un mes de haber recibido el alta y las personas con tatuajes, después de un año de la intervención.

El 78% dice “no” a donar órganos

Solo el 13% de ciudadanos peruanos dice “sí” a la donación de órganos y tejidos en su DNI; un 78% responde que “no” y el 9% lo deja desierto, señaló Juan Almeyda, jefe de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre. Hasta setiembre, la tasa de donantes había caído a 0.3% por millón de habitantes.

