Huaicos dejan muerte y destrucción en Arequipa, Moquegua y Tacna

Síguenos en Facebook

Un panorama funesto se vive en el sur del país. La activación de quebradas, propia de la temporada de lluvias, provocó huaicos que causaron estragos y pérdida de vidas humanas. El distrito arequipeño de Aplao, en la provincia de Castilla, fue uno de los más afectados. Allí, las aguas lodosas, cargadas de rocas, arrasaron con todo a su paso y dejaron viviendas sepultadas. Además, ocasionaron el deceso de al menos tres personas. El alcalde de Castilla, Héctor Cáceres, informó que un primer huaico ingresó la tarde del jueves por la calle Bolognesi, en el centro del distrito, donde se registró la muerte de una adolescente de 14 años. Su cuerpo fue hallado entre los escombros de una vivienda. Otros dos deslizamientos ocurrieron el mismo jueves en las zonas aledañas de los centros poblados de Casquina y Caspani.

En este último lugar se reportó la muerte de Reynal Junder Ticona (23) y Frank Yepes Idme (24), quienes estaban de visita en la zona. Manuel Villanueva Díaz, testigo de los hechos, narró que el huaico lo arrastró varios metros. “A mi esposa la botó hacia un lado, pero yo me fui hasta abajo. El agua me llegaba al pecho”, cuenta Villanueva, quien se topó con uno de los jóvenes que minutos después morirían. “Él me dijo: ‘Señor, ya no, ya no. Si es para morir, vamos a morir’. El lodo nos estaba sepultando, pero de suerte yo sigo aquí”, dijo entre lágrimas el sobreviviente, quien contó que el muchacho fue arrastrado porque no pudo sostenerse de un madero.

Además de estos tres fallecidos en Aplao, dos mineros murieron en el distrito de Río Grande, en la provincia arequipeña de Condesuyos, al quedar atrapados por un deslizamiento en la entrada de la mina Labor San Antonio. El Ministerio de Vivienda comunicó que ha enviado a la región maquinarias para los trabajos de limpieza y remoción de escombros. Además, se abastecerá de agua a los damnificados, que fueron trasladados a un centro deportivo para pernoctar.De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Aplao se reportaron 15 viviendas colapsadas y 50 afectadas.

Tacna

Además de Arequipa, Tacna también vive su propio drama.Un huaico de grandes proporciones cayó la tarde de ayer en el distrito de Ilabaya, en la provincia de Jorge Basadre. Imágenes de video registraron el preciso momento en que la enorme masa de lodo se desplazaba quebrada abajo, inundando un estadio y varias viviendas en el centro poblado Mirave. Además, debido al deslizamiento de barro y piedras, colapsó el puente Sangollo. En cuanto a las víctimas humanas, preliminarmente se informó que había personas atrapadas y desaparecidas en el lodo.

El COEN informó que 16 compañías de bomberos se movilizaron para atender la emergencia. Personal del Instituto Nacional de Defensa Cvil (Indeci) de Tacna también se dirigió al lugar para brindar asistencia técnica y evaluar los daños.Cabe señalar que la zona ya soportó un huaico en el año 2015, por lo que las autoridades instaron a la población a evacuar la zona, consejo que no habría sido atendido.El jefe de Defensa Civil de la región, Jorge de Lama Infante, dijo que el deslizamiento de ayer “es mucho más grande del que sucedió en 2015”.De hecho, el Indeci calculó que el fenómeno ha afectado esta vez a unas 100 viviendas.

Moquegua

Otra de las regiones perjudicadas por las lluvias ha sido Moquegua, donde el desborde del río homónimo dañó viviendas, vías de comunicación e infraestructura pública y privada.La furia del agua arrasó con árboles, piedras y todo lo que encontraba a su paso. Las turbulentas aguas del cauce ingresaron también a un grifo, donde quedaron atrapadas siete personas, quienes subieron al techo para ponerse a buen recaudo y poder ser rescatadas por los bomberos. Se inundó, además, la Comisaría de Carreteras en el centro poblado de Montalvo, y fue afectado el sector del puente Tucumán, de 30 metros de longitud y nueve de ancho. También sufrió daños el puente La Villa, en el distrito de Samegua (provincia de Mariscal Nieto), cuyo tránsito debió ser cerrado, pues se reportó a punto de colapsar.Se teme que los daños aumenten en las tres regiones con el pasar de las horas. Asimismo, la situación podría empeorar, pues se predice que las lluvias continuarán.