El comité organizador de la Feria de Yauris, emitió un comunicado donde señalan que ante la negativa de la entrega del campo ferial de Yauris para la “Expo Fiya Yauris -2025” por parte del Gobierno Regional de Junín, realizarán un plantón en el frontis del Gore Junín.

El presidente del comité organizador de la feria de Yauris, Eloy Barrientos, lamentó que el Gore Junín se niegue a entregar el campo ferial pese a que los productores han organizado la feria por muchos años. “Nosotros emitimos un documento a la Dirección Regional Agraria, para que nos entreguen el campo ferial pero los funcionarios de Desarrollo Económico del Gore dicen que ellos van a organizar la feria pese a que tenemos una resolución”, acotó Eloy Barrientos.

Al respecto, dijo que si la negativa continúa los productores ganaderos, finalmente no van a participar de la feria, ya que consideran que es una postura abusiva y que tendría intereses políticos y económicos, cuando la feria de Yauris es un evento netamente técnico, que involucra a los productores ganaderos y agrarios de Junín.

Respecto a la clausura de la feria de Yauris en Semana Santa, Eloy Barrientos, precisó que es responsabilidad del Gore Junín, porque ellos organizaron la feria de productores.

no entregan. El gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Junín, Miguel Rivera manifestó que no van a entregar el campo ferial al comité organizador porque no está en condiciones y tampoco cuentan con el certificado de inspección técnica de seguridad, razón por la cual fue clausurada la feria en Semana Santa. Al momento están en proceso del levantamiento de las observaciones ante la comuna huanca.

Indicó que la feria se va a realizar y se expondrán los logros de la revolución agraria y el trabajo con los productores en las cadenas productiva de diversos rubros.