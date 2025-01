El Año de la Serpiente de Madera en el calendario chino inicia hoy. Su celebración es la segunda luna nueva de cada año con la intención de mejorar y progresar en comparación al año anterior.

Melva Chiu, terapeuta espiritual y seguidora del Feng Shui -una ciencia y arte que busca el equilibrio entre el hombre con el medio que lo rodea a través de la ubicación de amuletos y decoración de ambientes- nos revela los misterios de esta celebración.

“Este año nuevo chino, es el año de la serpiente de madera, que cae cada 12 años. Este es especial porque además termina en 5 (2025). Todos los años que terminan en 4 y 5 representan la madera. Este es un año de mejora, de un análisis interno de cada persona”, comentó.

En China, la celebración del año de la serpiente, es un festividad muy grande y apoteósico. Ellos esperan emocionados, pero tratan de hacer vibrar la energía positiva para su casa y el lado espiritual, refirió Melva.

Además, preparan suculenta comida como el cerdo y el gallo. Los líderes que quieren avanzar comen la cresta del gallo, como representación del éxito y el triunfo.

Comer la piña, también representa el éxito y el triunfo. Otro fruto que consumen en China es el laichi, que asegura el éxito para la persona y sus familiares.

Rituales para un buen inicio de año

Para la salud, el amor y la prosperidad, Melva tiene infinidad de rituales. Por ejemplo para dar la bienvenida al Año Nuevo Chino, las familias tienen que hacer la limpieza de sus casas, como parte de una purificación mental. También se puede realizar un baño de florecimiento. “Uno tiene que lograr la liberación de resentimientos y pensamientos negativos del pasado, ya que esto no hace que logren sus metas y objetivos”, nos dice.

Lo ideal es que las personas compren ropa nueva para recibir las nuevas energía del año. Recomendó que hoy las personas puedan comer tallarines largos sin romperlos para la vida extensa. También naranjas y mandarinas que por su color representan la abundancia económica.

El agradecimiento es importante

En China, se practica el sentido de la ceremonia en memoria de los antepasados. Es por ello que Melva Chiu, considera muy importante agradecer a los ancestros (padres, abuelos y tatarabuelos que ya no están con nosotros).

A diario Melva Chiu tiene muchos visitantes en su pequeña tienda de artículos ubicada en la calle Real.

Allí encontramos desde inciensos, cuarzos, esencias, amuletos y un sinfín de objetos que, llevados con mucha fe, sirven para expulsar todo lo negativo.

Melva refiere que el horóscopo chino, orienta a las personas en lo que puede suceder y permite que la persona prevenga y tome acciones en las cosas que se le presentan.

“(Por ejemplo) Si una persona es “cerdo”, es decir el oponente de la serpiente, debe accionar con anticipación. Si va a viajar no puede hacerlo a última hora, si va a estudiar, no puede prepararse a último momento. Si es una madre de familia, no puede descuidar su hogar, ni a su pareja”, le aconseja a una seguidora.

“Cada persona sabe en lo que falló en el año anterior, que fue el Año del Dragón, este año corresponde rectificarse. Si tengo estrés, ansiedad, este año tiene que haber una transformación”, concluyó la terapeuta espiritual.

Desde el año 2002, Melva Chiu es terapeuta espiritual, muchas personas hacen cola para escucharla y participar de sus rituales. Además cuenta con una tienda donde expone y vende amuletos, cuarzos, cristales para la salud, que uno puede adquirir y obsequiarlos a las personas que uno más quiere. Ayer tuvo gran cantidad de visitantes que la esperaban.