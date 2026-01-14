En la madrugada, con dos maquinarias pesadas (retroexcavadoras) y al menos 10 sujetos de mal vivir llegó, la conocida Tía Rita a un terreno, considerado como área de aporte en la Asociación de Vivienda Los Trigales, reclamando una supuesta propiedad.

“La tía Rita vino con máquina y quería lotizar y tomar posesión, pero los vecinos hemos defendido pese a que trajo 10 matones, ahora tenemos miedo a las represalias, cuando pidamos el apoyo de la policía y el Serenazgo, que vengan como ahora”, exclamó una vecina.

La abogada Rosa Torres Contreras de la Unidad de Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Huancayo, explicó que el terreno ubicado entre los jirones Torre Tagle y Manuel Moreno, está inscrito en la Sunarp como propiedad de la Municipalidad Provincial de Huancayo y está destinado para área de aporte.

“Los invasores no respetan el área de aporte y quieren seguir traficando, nosotros no vamos a permitir que se apropien, pero hay malos dirigentes que han vendido. y Han traído una máquina y quería tomar posesión, la policía intervino y los llevaron a la comisaría”, acotó.

Colindante al lugar, ya existen una veintena de viviendas construidas que están con orden de desalojo.

Los vecinos han pedido que la Municipalidad de Huancayo, proceda a cercar los terrenos y se ejecuten obras, para evitar que los traficantes de terrenos vuelvan a invadir el mencionado terreno.