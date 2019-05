Huánuco: Mujer se culpó y suplicó para que no encarcelen a su agresor

Síguenos en Facebook

Suplicó por su libertad. Una mujer que fue víctima de agresión por parte de su pareja lloró y pidió suplicante ante un juez para que el padre de sus hijos no sea encarcelado. El hecho ocurrió en Huánuco.

La madre de familia se culpó de los golpes recibidos por parte de su pareja para que este no fuera encarcelado. Sin embargo, el juez ordenó 3 meses de prisión preventiva contra el sujeto debido a que ya contaba con antecedentes por violencia doméstica.

Según sostuvo la mujer ante el juez, "su esposo no tenía la culpa y realizó la denuncia por capricho" ."Él no tiene la culpa, yo tengo la culpa porque me he largado de la casa", dijo ante el juez. "Por eso quiero que salga mi esposo, por capricho he hecho eso (la denuncia)", agregó.

Asimismo, señaló que su pareja es el "único sustento" de su familia, por lo que imploró al magistrado que no lo encarcele. Sin embargo, el agresor deberá cumplir la medida restrictiva por 90 días.

Como se recuerda, César Aguirre Evaristo es agente de Serenazgo del distrito de Amarilis y días atrás fue grabado por vecinos de la zona golpeando a su mujer en presunto estado de ebriedad.