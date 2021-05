Pese a que haya negado con voz entrecortada y lágrimas en los ojos haber participado en la muerte de su conviviente y su hija de 4 años, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, Ángel Gómez Vargas, dictó nueve meses de prisión preventiva contra un prestamista por su presunta implicancia en el doble crimen.

Se trata de Luis de la Vega Bados (42), quien es investigado conviviente Iveth Rodríguez Falcón (30) y su hija Ximena de 4 años, quienes fueron halladas sin vida con profundos cortes en el cuello en el interior de su vivienda jirón Aguilar 564, en el distrito y provincia de Huánuco, el pasado 4 de mayo.

Durante audiencia de prisión preventiva, la fiscal Carolina Fabiola Mejía Torres sustentó la investigación desarrollada por la Fiscalía y efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huánuco, quienes realizaron una serie de diligencias con la finalidad de obtener evidencias que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

La fiscal refirió que el presunto feminicidio y parricidio habría sido planificado con anterioridad al tener la seguridad que su conviviente sostenía una relación sentimental con otra persona.

Según la fiscalía, tras cometer el crimen armó una coartada y acudió a la comisaría de Huánuco para denunciar a su conviviente y presunto amante por infidelidad.

Para que su plan fuese más creíble, el sujeto habría enviado un mensaje de WhatsApp a la hermana de la víctima haciéndose pasar por Iveth, informando de su decisión de suicidarse y acabar con la vida de su hija por los malos tratos de Luis.

Por su parte, la hermana de la víctima llamó insistentemente al teléfono de Iveth, pero al no tener respuesta llamó al celular de su cuñado, quien le manifestó que estaba camino a su casa.

Minutos después, Luis llamó a su cuñada, manifestando que Iveth había matado a su hija y luego se había suicidado. Sin embargo, para la Fiscalía todo sería parte del plan luego de haber descubierto que su conviviente le era infiel.

El juez manifestó que si bien no existe una sindicación directa que lo incrimine en el delito, hay indicios que lo vinculan como la presunta infidelidad, se le halló un USB, donde se ve a su esposa besando a otra persona.

Además, presenta lesiones en los dedos y corte un en la mano; mientras que la víctima presenta lesiones en la cabeza, cuello, tórax, lo cual descartaría la hipótesis de suicidio.

NIEGA DOBLE CRIMEN

Por su parte la defensa del acusado sustentó que el sospechoso a la hora en que habría ocurrido la muerte de su esposa e hija estaba en la comisaría de Huánuco denunciando un incidente que habría ocurrido horas antes con el supuesto amante de la víctima.

Luis de la Vega quien lloró en la audiencia y negó ser el autor del crimen y pidió que se haga justicia. “Yo ya estoy muerto por dentro, pero no quiero destruir la vida de otro. Si me dan prisión van a destruir la vida de mi otra hija, quien no come, no entra a clases”, manifestó entre lágrimas.

El magistrado encontró elementos para dar la prisión preventiva y ordenar su internamiento en el penal de Potracancha; mientras se realizan las investigaciones.

