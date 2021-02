Al finalizar la etapa escolar, lo siguiente en la lista de prioridades de los padres de familia es la educación superior de sus hijos. De acuerdo con el último reporte de la SUNEDU del 2021, más del 50% de las universidades licenciadas son privadas y las pensiones precisamente varían entre los 1000 a 4500 soles por mes aproximadamente, dependiendo de la categoría en la que el estudiante es asignado. Sin embargo, alcanzarlo puede implicar una fuerte inversión económica con lo que muchas familias no cuentan.

“El mercado laboral cada vez es más competitivo, por lo que se hace necesario que los profesionales tengan un nivel educativo que les permita destacarse del resto”, señala Silvia Aguilar, gerente de seguros de Vida Individual y Pensiones en Pacífico Seguros. En este escenario, Aguilar menciona que la pandemia de la COVID-19 ha hecho que las personas se preocupen más por el futuro y por ello, contar con un Fondo Universitario, puede permitir a los padres ser previsores al destinar parte de sus ingresos a proteger el futuro de sus hijos y brindarles oportunidades educativas que, sin un ahorro previo, sería casi imposible de costear.

Pero ¿cuándo obtener uno y cuáles son los requisitos?

La especialista recomienda adquirir este seguro lo más pronto posible (primeros años de vida del niño o principios de la etapa escolar), así las primas serán menores y tendrá un periodo de ahorro más largo, permitiendo que el fondo que recibirá a futuro sea mayor. Advierte que los contratantes solo podrán ser los padres, abuelos, tíos, hermanos y tutores o apoderados legales del estudiante.

ANTES DEL CONTRATO. Para Christian Borja, asesor de Finanzas Personales del ABC del BCP, adquirir un fondo para la educación de un hijo implica asumir un compromiso a largo plazo, por lo que el mínimo de tiempo para este contrato es de 10 años. Aconseja, considerar algunos factores antes de aceptar este fondo.

”Lo primero es hacer una evaluación del presupuesto con el que cuento para saber cuánto puedo destinar a este ahorro sin afectar el presupuesto personal o familiar (en caso ambos padres aporten). Hay que recordar que este fondo debe partir de los ingresos fijos (sueldo estable) y no de los variables (incentivos, cachuelos), por lo que será un contrato a largo plazo”, explica Borja. Por ejemplo, si el seguro me cuesta 300 soles mensuales, al hacer mi presupuesto, no debe chocar con ningún otro gasto como alquiler, servicios, movilidad, alimentación, etc. para evitar un sobreendeudamiento. Recomienda, además, comparar precios, beneficios y tazas de póliza.

