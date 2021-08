Óscar Escalante, director ejecutivo del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud (INS), estimó ayer que más de 1,000 casos de la variante Delta del virus SARS- CoV-2 podrían estar circulando en el país, ya que el secuenciamiento genómico no determina el nivel de prevalencia del virus en un territorio, sino solo confirma si hay transmisión comunitaria.

¿Hay más de mil casos Delta en el país? Yo me animaría a decir un poco más. El sistema de vigilancia genómico instalado en el país, con un muestreo aleatorio no estratificado, no va a determinar cuál es la prevalencia o frecuencia de esta variante en el país... Si nosotros las llegamos a identificar como lo estamos haciendo, quiere decir que ya hay contagio comunitario, estamos hablando que el virus se ha esparcido”, declaró a la Agencia Andina.

MAYOR CARGA VIRAL

Asimismo, advirtió que la variante Delta es de preocupación no solo por su alta carga viral, sino por su capacidad de reinfección e infección de personas vacunadas.

Exhortó a la ciudadanía a evitar las visitas familiares, sobre todo en espacios cerrados, con intercambio de abrazos y retiro de mascarillas.

En tanto, algunas regiones que presentan contagio comunitario por la variante Delta, entre ellas Lima Metropolitana, han empezado a registrar un incremento de contagios y ocupación hospitalaria, sobre todo entre personas de 20 a 40 años, reveló ayer el analista de datos de Open Covid Perú, Juan Carbajal.

