Una joven de 22 años, identificada como Nicolle Medina Sánchez, que fue detenida en Áncash por celebrar su cumpleaños en plena emergencia por la COVID-19 denuncia de acoso a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y afirma que la humillaron.

“Esa foto me lo toma el mismo alférez Otoya, él mismo quería que sonría, me obliga a bajarme el tapaboca, cosa que yo le respondía que no, me obliga en todo momento. Nunca me pidieron disculpas. Es más, recibí acoso de varios personas de ahí, insistían en pedirme mi número, varios policías ”, expresó en diálogo con Cuarto Poder.

La mujer reconoce que cometió una falta al celebrar un año más de vida, pese a que está prohibido por parte del Gobierno debido al avance del coronavirus.

“Entraban y se burlaban de mí , sé que cometí una equivocación hacer un cumpleaños en plena pandemia, pero la humillación que han hecho conmigo es bien grande”, agregó.

Asimismo, Eliana Revollar, representante de la Defensoría del Pueblo, anunció que se pidió a la inspectoría de la Policía a investigar cómo sucedieron los hechos.

“De ninguna manera se puede atentar contra la dignidad de la persona. Ella tendrá que cumplir con todo lo que le corresponde por la infracción, pero en ningún protocolo se dice que vaya llevada con la torta y que sea fotografiada y esta foto hacerse pública para dar a conocer la diligencia que han efectuado”, indicó.

