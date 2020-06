¿Cree que el Ejecutivo está tomando las medidas adecuadas para salir de esta crisis económica a causa del COVID-19?

Algunas actividades productivas en el país se han estado retomando… Hace varias semanas, en el Acuerdo Nacional, donde yo he participado y estuvieron los sindicatos, la Iglesia y el propio Gobierno, se acordó reiniciar todas las actividades, por supuesto, cumpliendo los protocolos. Sin embargo, no estamos viendo que se tome la iniciativa y el liderazgo para hacer (retomar las actividades) con la velocidad que el país necesita para la recuperación de nuestra economía.

En la Confiep emitieron un comunicado exhortando al Ejecutivo a que mejoren los gastos en el sector salud y cuestionaron la posibilidad de expropiar las clínicas, ¿estuvo de acuerdo?

Ese es un tema, como usted sabe, que ya está resuelto. Los gremios (empresariales) nunca están a favor o en contra de un Gobierno o de un Congreso. La Confiep está a favor de lo que creemos que es bueno para el país, es decir, que a todos les vaya de lo mejor posible. Queremos que haya progreso y menos pobreza.

Entiendo que usted participa como miembro del Consejo Consultivo de la Confiep y Asbanc precisó que no fue consultado por el comunicado del gremio, ¿es eso cierto?

Según supe, todos los sectores tuvieron conocimiento. Cuando sacan un comunicado es algo que tiene consenso. En algún caso pudo haber alguna mala interpretación en algún sentido (...) no me corresponde a mí decirlo. El comunicado o la carta que se ha publicado es cortés y se refiere a principios fundamentales en los que todos los gremios creemos. No puede haber ninguna discusión de ningún gremio, incluyendo el que usted ha mencionado (Asbanc), si es que la Confiep se refiere a los temas fundamentales como la defensa de la empresa privada, la seguridad jurídica, así como la promoción de las inversiones.

¿Es cierto que Asbanc y su director ofrecieron disculpas a la Confiep por hacer pública sus discrepancias?

Si hubiera habido algún mal entendido de alguien, corresponde a quien lo haya entendido mal o a las partes eliminar cualquier malentendido. No es posible que haya una división dentro del gremio y menos en momentos difíciles. como el que está atravesando el país.

Perfil

Jaime Cáceres Sayán es expresidente de la Confiep. Integrante del Consejo Consultivo de la Confiep. Participa en el Acuerdo Nacional. Fue presidente del gremio en 2017. Fue director de la AFP integra. Asumió el cargo de embajador de Perú en España en 2017.