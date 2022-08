Eres la primera directora latina en 72 años de creada la Escuela de Periodismo de la Universidad de Arizona.

Es una experiencia interesante, porque Arizona es estado de frontera, estoy en Tucson, a una hora, de la frontera con México; aquí, los alumnos pueden haber nacido del lado mexicano o del lado estadounidense, algunos son bilingües y biculturales. Es muy significativo que en una universidad pública, de investigación y de primer nivel, en la dirección de la escuela tuviera una representación latina. Me ha tocado a mí y es significativo, que sea mujer, latina, inmigrante, todo eso le añade un mensaje muy significativo a las siguientes generaciones.

Tu historia es muy inspiradora, también es de lucha y mucho estudio....

Soy la primera de mi familia nuclear en ir a la universidad y para mí fue muy importante. Tuve la suerte de estudiar becada en un colegio donde aprendí inglés y desde chiquita tenía esta pasión por aprender, pero no contaba con los recursos económicos. Mi vida académica ha sido basada en estudiar, sacar muy buenas notas y aplicar a becas.

¿En la universidad estudiabas y trabajabas?

Yo trabajaba de periodista para pagarme mi carrera, lo que en Estados Unidos se llama work student, yo era una estudiante de Comunicaciones que hizo carrera en periodismo mientras seguía llevando sus cursos.

¿Ante qué nuevos retos nos estamos enfrentando en el periodismo que las universidades deben tomar en cuenta?

Creo que hoy el periodismo profesional, el universitario, es más valioso que nunca, porque estamos batallando no solamente con los retos de adaptarnos a las nuevas tecnologías y las redes sociales, estamos batallando con la desinformación y eso es sumamente peligroso. La base de una democracia en el mundo es la libertad de prensa y la información veraz, fidedigna, al aparecer las redes sociales y los pseudoperiodistas que las usan, eso significa un riesgo muy grave.

Los periodistas deben diferenciarse de los que supuestamente transmiten información veraz y solo desinforman..

Lo que yo digo es que nunca como hoy es muy importante la formación profesional de los periodistas, porque en las escuelas enseñamos ética, seguimos valores fundamentales, enseñamos a que no se puede mentir cuando escribes una historia, pero sí buscar la investigación. La raíz del periodismo es la búsqueda de la verdad, creo que mantener esa esencia y que no se olvide, eso es uno de los grandes retos

Eres una inspiración para muchas jóvenes, ¿cuál sería tu reflexión?

Creo que lo más importante es entender que los logros se consiguen a base de trabajo y que nada es fácil en la vida.

Mucha gente piensa que todo lo que se consigue es fruto de tener buena suerte...

Y como que te cayó del cielo. Obviamente, es importante estar en el lugar indicado y en el momento preciso, pero si es que no tienes la preparación y los años de trabajo detrás, no podrás aspirar a metas más importantes. Creo que es muy importante basar tus logros profesionales en el esfuerzo, no hay vuelta que darle.