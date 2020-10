Durante una protesta pacífica llevada a cabo en Arequipa, el boxeador peruano Jhonatan Maicelo pidió la reapertura de gimnasios, sector que, pese a encontrarse comprendido en la fase 4 de reactivación económica aún no cuenta con la aprobación de las autoridades para reiniciar actividades.

El deportista manifestó su incomodidad, debido a que también es uno de los empresarios del rubro que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus y las medidas restrictivas del Gobierno.

“Me he visto afectado (por el cierre de gimnasios) no solo porque sea deportista, sino porque tengo un gimnasio, soy empresario del mundo fit y estoy indignado porque si bien el presidente ha aprobado los protocolos para los aeropuertos, los mercados y mil cosas más, ¿por qué no se pone a pensar que el gimnasio es salud?”, comentó a Canal N.

El boxeador consideró que las empresas que pertenecen al sector también son fuente de trabajo para miles de personas dedicadas al deporte y generan impuestos destinados al Estado.

“Claro que es contradictorio porque si han aprobado los protocolos para el fútbol, donde hay contacto físico, donde se jalan la camiseta, se tocan, se arañan, se pegan. Entonces, hay bastante contacto físico, ¿por qué no para los gimnasios?”, sostuvo.

Por último, pidió directamente al presidente Martín Vizcarra que autorice la reapertura de gimnasios tras aprobar los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus.

“Debe haber aforo calculado, pero que recuerde el presidente que el deporte es salud. Vamos a cumplir con los protocolos, con una mascarilla especial para poder respirar y entrenar”, puntualizó.

