Jorge Sanjinez: “La guerra solo trae atrasos para los pueblos” (VIDEO)

Cuando Jorge Sanjinez Lenz cumplió 12 años, su madre le dijo que se había convertido en un hombre y era tiempo de que se abriera paso en el mundo. Entonces buscó la manera de sobrevivir en la Lima de finales de los 20, una ciudad nueva para él, ya que su familia había dejado su natal Moquegua.

A los 16 años, tentó la posibilidad de tener un trabajo en la Marina de Guerra del Perú. “Vi un anuncio de trabajo en el periódico. En la Marina necesitaban jóvenes de 17 a 25 años para realizar labores de limpieza, y me presenté”, recuerda.

Tenía todavía 16 años, pero mintió sobre su edad. Incluso así le negaron el trabajo. Uno de los requisitos era pasar por un examen médico. Según el doctor que lo examinó, a Jorge solo le quedaban seis meses de vida.

Hoy, a sus 102 años, se ríe de esa historia, porque no solo sobrepasó el pronóstico del médico, sino que sobrevivió a uno de los mayores conflictos bélicos en la historia de la humanidad: la Segunda Guerra Mundial.

La guerra

Casi 10 años después de tentar suerte en la Marina, vio un anuncio de la Embajada de Bélgica, que buscaba enrolar soldados para ir a combatir en Europa contra la Alemania nazi.

La idea de ir a una guerra significaba para él, paradójicamente, una oportunidad de seguir viviendo. “Yo encontré a la guerra y no fue al revés. La encontré porque quise; nadie me obligó a ir y por eso me enlisté con voluntad. Tal vez había un poco de desesperación, porque no tenía nada”, cuenta Sanjinez.

Viajó a Francia en 1944, como parte de la Brigada Piron, que desembarcó en Arromanches, Normandía. Estaba conformada por unos 2000 hombres, que hablaban 33 idiomas distintos.

La misión del pelotón de Sanjinez era “limpiar” de nazis toda la costa francesa hasta Bélgica.

“Vi mi reloj; era la 1:30 de la tarde. Habíamos desembarcado en Normandía y entendí que estábamos en la guerra”, recuerda.

La Brigada Piron participó de la liberación de las localidades francesas de Cabourg, Deauville y Honfleur, e ingresó en Bruselas, la capital belga.

Don Jorge cuenta que estaba preparado para lo que se presentara. “En una guerra se va a matar o a que lo maten”, comenta. Sin embargo, como cualquier persona, puede sentir miedo.

“Mi padre era francotirador. Una vez estaba en una torreta, en una fábrica de carbón. La orden que tenía era que debía disparar si veía a una persona extraña, pero escuchó que un disparo pasó cerca de él, y sintió algo en el cuello. Se tocó, vio sangre y se desmayó. En realidad, otro francotirador había disparado hacía él, pero el proyectil chocó contra una varilla donde estaba recostado y una esquirla le había hecho un corte pequeño en el cuello. Su comandante lo encontró, lo despertó y lo mandó otra vez con su fusil”, narra el penúltimo hijo de Jorge Sanjinez, quien lleva el nombre de su padre.

Reconocimiento

Sanjinez Lenz ha obtenido condecoraciones de diversos países. El pasado 19 de agosto, viajó a Europa invitado por el Gobierno francés, tras cumplirse 75 años del desembarco en Normandía. Allí fue homenajeado por su labor. No obstante, en su país natal faltaba un reconocimiento que esté a su altura.

“Ha sido una lucha el hecho de que a mi padre lo reconozcan en el Perú. Papá tiene la Legión de Honor, que es el más alto reconocimiento que se le da en Francia a una persona por haber ayudado en la liberación de este país. Ha firmado el libro de oro que está debajo del Arco del Triunfo. Este tipo de reconocimientos lo animan”, manifiesta con emoción su hijo Jorge.

Ante ello, el pasado viernes 13, en Pucallpa, ciudad donde vive hace más de 20 años, don Jorge recibió de manos del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo, la Medalla Cruz de Guerra al Valor, en el grado de Honor.

Sin embargo, a pesar de todos los reconocimientos que ha obtenido por haber estado en combate, no es partidario de la guerra. “No estudié nada. Aprendí a leer y escribir porque la calle y la necesidad enseñan. Pero lo que le puedo decir a los jóvenes del mundo es que la guerra trae atrasos para los hombres, las mujeres y los pueblos. Por eso debemos solucionar los problemas hablando, porque somos personas, no animales”, finaliza Jorge Sanjinez.

Distinción

“Medalla Cruz de Guerra al Valor”

Se entrega a oficiales, técnicos, suboficiales y oficiales de mar, personal de tropa de las Fuerzas Armadas, así como personal de la Policía Nacional del Perú y civiles nacionales o extranjeros que hayan participado en operaciones y acciones militares en forma destacada, como es el caso de Sanjinez.