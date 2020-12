José Ragas es un historiador peruano y profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. A su juicio, hay en el presente proceso electoral un enfrentamiento entre una derecha liberal clase media-alta, representada por el Partido Morado, y una izquierda que está buscando recomponerse. Están empatadas en las encuestas y con tendencia a crecer.

¿Cuál es su lectura del inverosímil quiquenio político peruano reciente?

Es un proceso ciertamente complicado y recuerda al de 2000-2001 con Paniagua, aunque en ese entonces no teníamos una pandemia encima ni incertidumbre respecto de una vacuna. Soy muy escéptico respecto al escenario político inmediato (...). La sensación es la misma que en 2000-2001 cuando tampoco se pudo terminar con la mafia de ese entonces.

¿Qué le dice el hecho de que George Forsyth, con pocos conocimientos de gobierno, se mantenga en el primer lugar de las encuestas?

Un factor que es fundamental: la novedad, y un perfil público de espectáculo-política, como el ser arquero, casarse con una actriz, posicionarse como un candidato anti-establishment. Pero no supo mantener este impulso inicial. Si Forsyth hubiese escogido el Congreso o una carrera política a mediano plazo, hubiese tenido más oportunidad. La precariedad de los sistemas de partidos lo pusieron en un primer lugar, del cual está descendiendo con rapidez. No tiene solidez. Es una candidatura improvisada, más cercana al estilo de reality show o de supuesto outsider.

¿Quiénes podrían crecer?

Posiblemente De Soto se desinfle en el camino, a medida que esté más expuesto al escrutinio público. Por lo pronto, ya comenzó a presentar encuestas que no tienen mucho fundamento. Carismático no es, y su discurso tecnocrático de la titulación no es convincente a nivel de mensaje electoral. Con Urresti, el problema es otro. No solo ser asociado como la fachada de los Luna, sino porque su populismo ya perdió novedad y se ve disforzado. Busca desesperadamente hacer pasar como suyas algunas movidas políticas que son mérito de la coyuntura, además que su rol en la crisis política de noviembre es algo que se lo van a recordar permanentemente, junto con la acusación de autor mediato del periodista Hugo Bustíos.

¿Keiko puede levantar?

En mi opinión, es probable que Keiko pierda una tercera vez. No tiene posibilidades de crecer, hay más partidos compitiendo en su mismo patio. Pesan sobre ella y el partido acusaciones graves y el recuerdo de su padre no tiene el efecto de antes.

Julio Guzmán, outsider en el 2016, ahora tiene en la presidencia a un congresista de su partido. ¿Le suma o le resta?

Es algo delicado. Puede servirle para sugerir cómo sería un eventual gobierno morado pero Guzmán va a buscar mantener un cierto estilo ambiguo y difuso -que no le va a costar mucho trabajo- respecto de Sagasti. Por lo pronto, está buscando fortalecer la lista congresal con figuras llamativas pero expuestas por su perfil social y experiencia en la política.

A Daniel Salaverry, ¿su estrategia de captar a Vizcarra para nutrir su candidatura le puede funcionar?

Es una buena estrategia, y que se remonta a la alianza estratégica entre Vizcarra y Salaverry entre el Ejecutivo-Congreso. Por parte del grupo golpista en el Congreso, se está buscando inhabilitarlo, como una manera de reforzar la narrativa para justificar su vacancia. Sin embargo, puede terminar beneficiándolo y generar un efecto de arrastre con una bancada para Somos Perú y, más adelante, con Vizcarra mismo como candidato presidencial.

José Ragas

Profesor de historia de la Universidad Católica de Chile.

Ph.D. en Historia por la Universidad de California, Davis. Fue por varios años profesor en la PUCP. Coeditor de “Contra-Historia: ensayos de historia política peruana” (Mitin Editores).