Fort Smith es la segunda ciudad más grande de Arkansas. José Pacheco Calderón llegó a esta localidad norteamericana a los 9 años, semanas antes de que Alberto Fujimori jurara por primera vez como presidente, y desde el 2013 es el único policía peruano que ejerce en esta jurisdicción. Reniega porque los tallarines con papa a la huancaina no los preparan igual que en Lima, y confiesa que, en ocasiones, durante sus patrullajes, sincroniza el Spotify para escuchar desde su celular las canciones del Grupo 5 y Armonía 10.

¿Cómo nació tu interés de ser policía en Estados Unidos?

Mi papá fue policía en el Callao, trabajaba en Playa Rímac y en el aeropuerto. Mi mamá cuenta que cuando mi hermana y yo nacimos él no paraba en casa porque lo mandaban al interior del país, y durante el terrorismo estuvo en Ayacucho y en el norte del Perú.

¿Fue dura tu adaptación en EE.UU.?

Yo comencé a trabajar a los 16 años, vi que todos mis amigos empezaban a tener carro, porque aquí, si no cuentas con uno, no tienes pies. Así que empecé a trabajar en un restaurante de cocinero.

¿Y los estudios?

Terminé la secundaria, aunque no quería seguir estudiando, tampoco ir a la universidad, pero uno crece y va entendiendo las cosas, vi el sacrificio que mis padres hicieron y me di cuenta de que no seguir estudiando era como darle una patada para ellos por todo lo que sufrieron. Entonces fui a la universidad y me recibí como ingeniero de sistemas.

¿Cuesta mucho ingresar a la Policía?

Toma entre seis y ocho meses solo para ver si eres admitido a la academia. Debes pasar entrevistas de integridad, hablar con detectives que te preguntan sobre tu pasado, ellos hablan con tus profesores, con tus vecinos, te conectan al polígrafo para comprobar si lo que dijiste es verdad, te someten a examen psicológico, físico y antidrogas. Si obtienes puntaje, te llaman para que vayas a la Corte ante un juez para prestar juramento y después de entregan tus credenciales. Recién ahí empieza tu preparación en la academia que dura unos 18 meses. En el caso de la policía estatal, que es el equivalente a la Policía Nacional del Perú (PNP), hay un programa similar al del Ejército.

¿Cómo ven a un policía de origen peruano en Arkansas?

Todos creen que soy mexicano, hay gente a la que tú le dices que eres peruano y te pregunta ‘y eso en qué parte de México es’. Es más, algunos desconocen Sudamérica y piensan que después de México no hay más.

Dada tu experiencia, ¿qué opinión tienes sobre el trabajo de la Policía en EE.UU. comparado con la labor que se desarrolla en el Perú?

Allá en el Perú, cuando un policía está persiguiendo a alguien, puede disparar al aire, aquí no podemos hacerlo.

Otro aspecto que he notado es que cuando un policía (peruano) usa su arma tratando de proteger la vida de alguien y mata al criminal, se van contra el agente. Aquí no sucede eso, aquí hay un proceso, si es algo justificado y él estaba defendiendo su propia vida o la de otras personas, pasa por una investigación. Si alguien viene hacia él usando un arma, un cuchillo o lo que sea, él no es detenido, pero veo que en el Perú al día siguiente ya está detenido. Por eso es que varios policías no quieren hacer el trabajo o tienen miedo de hacerlo.

¿Qué te comentan cuando escuchan del Perú?

Lo comienzan a relacionar con las llamas, las alpacas, Machu Picchu. También la gente dice ‘ah, tú eres de donde viene la coca’. Algunos me dicen ‘yo tengo amigos peruanos”, y yo siempre les respondo ‘sí, ellos son parte mi familia’.

José Pacheco Calderón

Policía de Fort Smith (Arkansas). Nació en el Callao y vivió hasta los 9 años en la cuadra 37 de la avenida Perú, en San Martín de Porres. En Estados Unidos estudió la secundaria en Lavaca High School y jugó fútbol americano. Es ingeniero de sistemas.

