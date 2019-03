Joven crea 'chizitos' de quinua con sabor a queso y 'pizza' para combatir la anemia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El ingeniero agroindustrial Walter Cornejo La Rosa desarrolló 'chizitos' a base de quinua con sabor a queso y 'pizza' para contribuir en la lucha contra la anemia en el Perú.

"Estos chizitos están fortificados con hierro, lo que ayuda a que tenga un mejor índice de hemoglobina en los niños. Son de quinua, también están saborizados naturalmente con queso y sabor a pizza. Ahora estamos viendo qué otras variedades más (agregar) para no hostigar a los niños", expresó a RPP.

Cornejo La Rosa indicó que ya probó su producto en el distrito de Puente Piedra y con la ayuda de especialistas vieron que "realmente daban resultados" porque la anemia se redujo en niños menores de tres años

"Lamentablemente acá tiene poca aceptación, pero sí lo hemos probado en Puente Piedra. Con unos amigos que son médicos y con unos nutricionistas hemos vistos si es que realmente daban resultados. (La anemia) ha bajado bastante en niños menores de 3 años. En un inicio pusimos menos hierro para que sea a diario, pero puede hostigar. Entonces le hemos agregado a 20 miligramos por cada 100 gramos de chizito que es lo normal que siempre consumen los niños", manifestó.

El ingeniero agroindustrial sostuvo que su producto se está exportando a países como Corea y China, sin embargo; el Gobierno no se ha comunicado con él para realizar un trabajo conjunto y luchar contra la anemia en el país.

"No (es parte de un programa del Gobierno). He tratado de contactarme para llevarlo a los programas sociales, pero todavía no. He recibido propuestas de empresas privadas, inversionistas. Ahorita lo estamos vendiendo a exportadores que lo están llevando para China, Corea. Se está yendo para allá, hay poco interés (acá)", indicó Walter Cornejo La Rosa.