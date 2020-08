El infectólogo Juan Villena pidió que el Gobierno no entusiasme a los peruanos con la información de cuándo llegará la vacuna contra el coronavirus si no es posible. Eso luego que el presidente de la república, Martín Vizcarra, haya estimado que el laboratorio chino Sinovac iba a entregar un lote en el último trimestre de este año.

“Si a mí me dicen que dentro de dos meses vamos a tener una vacuna, yo bailo en un pie porque es bueno y eso deseamos a gritos. Si es posible, bienvenidos. Si no es posible, que no nos entusiasmen demasiado y nos hagan estar pendientes de que ya viene y así como la cuarentena, un mes, un mes y luego estamos en agosto . La cosa todavía está fea y los espacios complicados”, expresó en Canal N.

Asimismo, Villena indicó que él se atrevió a señalar que la vacuna iba a llegar antes de junio del 2021 y que Martín Vizcarra anunció que podría ser al final del 2020, por lo que consideró creer en la palabra del presidente.

Infectólogo Juan Villena: “Que no nos entusiasmen tanto diciendo que ya viene la vacuna”

“Hoy se anuncia con casi certeza que podríamos tener una vacuna este año. Como es la palabra del señor presidente hay que creerle, porque no se nos va a ocurrir que nos pueda decir algo con la intención de que no se lleve a cabo”, sostuvo.

Según el infectólogo, para la elaboración de un medicamento se tienen que tomar periodos de tiempo para que exista la seguridad de que el antígeno funciona.

“Para que exista la seguridad y la eficacia de una vacuna pueda ser utilizada tiene, necesariamente, que cumplir con varios pasos. Además, cuando termine la última parte para decir que el producto es adecuado, son pruebas masivas, y eso toma un tiempo. Es cierto que casi se están quemando etapas para tener una vacuna lo antes posible y eso puede ser bueno si el resultado es satisfactorio”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra anuncia pronta adquisición de la vacuna contra el COVID-19

Martín Vizcarra anuncia pronta adquisición de la vacuna contra el COVID-19