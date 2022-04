El presidente Pedro Castillo llegó a Chiclayo este Viernes Santo para reunirse con los padres de la niña de tres años que fue ultrajada por Juan Antonio Enríquez García en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región de Lambayeque.

El padre de la pequeña contó que el jefe de Estado llegó hasta el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Essalud de la Red Prestacional Lambayeque. En ese nosocomio, la menor de edad continúa recibiendo atención médica especializada tras ser ser intervenida quirúrgicamente.

Según el progenitor de la menor la reunión fue breve y el mandatario les expresó todo el apoyo del Gobierno hacia la niña y hacia ellos. “ Nos vino a dar su apoyo hacia mi persona y hacia mi niña y nos dijo que va acelerar un poco los trámites, lo legal, para que esa persona pague lo que se merece. Habrán sido unos cinco minutos [de la reunión]. Ha sido algo muy corto y sí nos aconsejo ”, contó.

Además, el padre de la niña dijo que tanto el mandatario como la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich Túpac señalarn que el Ejecutivo coordina las diligencias necesarias para que el caso de su hija se resuelva pronto en el marco legal.

“ Nos están ofreciendo muchas cosas y lo que queda es que no quede en palabras sino en hechos que cumplan con lo que está diciendo porque lo de mi niña es un trámite largo, que no me abandonen de acá en uno o dos meses sino que cumplan con su palabra ”, mencionó.

También el familiar de la menor de edad envió un mensaje al Parlamento. “Lo que quiero decir es que el Congreso cambie de una vez esas leyes para que a ninguna niña le ocurra lo que le pasó a mi bebé. Eso tiene que cambiar sí o sí”.

“Están ofreciendo muchas cosas, han venido del Ministerio de la Mujer, también conversé con el Ministerio de Justicia. Ellos quieren ver todo lo legal para que ese hombre pague lo que ha hecho a mi niña. Que se logre la cadena perpetua para que ese hombre muera porque si van a tenerlo encerrado va comer desayuno, va a seguir comiendo gratis mientras uno va a seguir luchando para poder comer ”, remarcó.

Critica difusión de videos

El padre de familia cuestionó que se ha difundido el video del hallazgo de su hija dentro de la vivienda donde permaneció secuestrada y donde fue violentada sexualmente. “Hay un video de lo que ha grabado la Dirincri, que lo ha compartido y no tiene sensibilidad hacia mi niña. Nunca debieron publicar ese video, esa persona debe ser sancionada”, agregó.

Dictan prisión preventiva

El jueves, la titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, María Vásquez Vásquez, dictó prisión preventiva en contra de Enríquez García en atención a un requerimiento hecho por el Ministerio Público, el cual lo acusó de violación sexual y secuestro en agravio de la menor de edad.

El secuestro de la niña ocurrió el último martes 12 de abril cuando se encontraba la esquina de las calles La Despensa y Goicochea y quedó registrado en una cámara de videovigilancia. En dichas imágenes, se logra ver cómo la menor es cargada en brazos por un hombre y la sube al asiento de copiloto de un vehículo.

Posteriormente, el miércoles 13 de abril, la Policía capturó a Antonio Enríquez García y durante el interrogatorio admitió que había secuestrado a la menor. Seguidamente, dio información de su paradero y las autoridades pudieron hallarla en el segundo piso de una vivienda, la cual al parecer sería la casa de la madre del raptor.

