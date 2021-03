Karem Roca, exsecretaria del despacho presidencial, afirmó que pensó que Martín Vizcarra, expresidente de la República y candidato al Congreso por Somos Perú, era una “persona correcta” y lo calificó como un “ídolo de barro”.

“He pensado que era una persona correcta, ahorita lo pueden seguir pensando otras, pero creo que es un ídolo de barro, puede traicionar a las personas que más lo han apoyado , querido, que han hecho muchas cosas por él, muchas cosas buenas. En mi caso he estado a disposición de recibir órdenes y cumplirlas”, expresó en entrevista con Panorama.

Asimismo, Roca dijo que no se arrepiente de haber grabado a Vizcarra cuando era mandatario porque era la única prueba que tenía “como un seguro de vida” y confesó que le obligó a mentir.

“No me arrepiento (de haberlo grabado), era la única prueba que yo tenía como un seguro de vida para entregar a la Fiscalía después de que el señor me incitó a mentir , como lo hice tanto en la Fiscalía y en el Congreso. Decidí tener estas pruebas y en la segunda manifestación que me tocaba en Fiscalía, entregarlas, cuando fueron robadas de mi propiedad”, manifestó.

Según la exsecretaria de despacho presidencial, entregó todas sus pruebas al Ministerio Público y cuestionó que la investigación no avance al mismo ritmo que otros casos mediáticos.

“No sé cuánto tiempo más pase, cuanto tiempo más tengamos que esperar, pero creo que es el tiempo suficiente para que esto se pueda dar, porque he conocido casos como el de la señora Keiko, otros casos pero que avanzan rápido y este caso que es simple tendría que haber culminado y seguimos en espera, no me parece justo ”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO