Creció en un hogar donde la solidaridad es un valor fundamental, sus padres le inculcaron la importancia de compartir con los demás y de tender una mano amiga a quienes lo necesitan.

Para doña Kelly Manrique Neira, a lo largo de su vida, he tenido la oportunidad de conocer de cerca las necesidades de las personas menos favorecidas y ha sentido la profunda satisfacción de poder contribuir a mejorar sus vidas.

“Me gusta ayudar a mujeres que no tienen cómo sobrevivir, se que puedo hacer una diferencia en sus vidas, aunque sea pequeña, verlas sonreír y sentir su agradecimiento, me llena de emoción y alegría, me recuerda que tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros ”, nos dice muy entusiasta.

ALTRUISTA

Es Ingeniero Químico de profesión, le gusta leer y pasar tiempo con su familia, cien por ciento católica y el altruismo le lleva desde hace muchos años, estando casada con Julio César Agüero, actual presidente del Club Rotary Miraflores Piura.

Y es que doña Kelly, como presidenta del Comité de Damas es resuelta a dar antes que recibir, “ creo que la verdadera riqueza reside en la capacidad de compartir lo que tenemos con los demás . Dar no solo nos hace sentir bien, sino que nos conecta con nuestra humanidad y nos permite construir un mundo mejor”.

Y dentro del programa que más le apasiona es la alfabetización, al ver a mucha mujeres falta de educación, “ me entristece profundamente ver a esas personas que no tienen acceso a la educación, esa herramienta más poderosa que tenemos para romper el ciclo de la pobreza, la que nos abre puertas al desarrollo personal y profesional . Es nuestro deber como sociedad trabajar para que todos tengan la oportunidad de aprender y crecer y a eso estoy abocada”.

EN LA LUCHA

En cuanto a su rol como mujer, dentro de la sociedad, manifiesta, “orgullosa de ser mujer. Las mujeres somos fuertes, resilientes y capaces de lograr grandes cosas. A lo largo de la historia, las mujeres hemos luchado por nuestros derechos y hemos logrado avances significativos. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, hay que luchar por una sociedad más justa e igualitaria”.

Además señala que se debe luchar porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, “La mujer ha logrado romper muchas barreras y ha conquistado espacios que antes solo estaban reservados para los hombres, el machismo sigue presente en nuestra sociedad y hay que seguir trabajando para erradicarlo ”.

Como mensaje a las mujeres de la región y del Perú las invitó a seguir adelante, a luchar por sus sueños y a nunca rendirse. “Somos quienes educamos a nuestros hijos que son el futuro de un mañana más próspero. Juntas podemos construir un mundo más justo e igualitario para todas, pero en unidad”.