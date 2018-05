​Kenji Fujimori sobre Fuerza Popular: "Si uno piensa diferente, te terruquean"

Síguenos en Facebook y YouTube

El congresista Kenji Fujimori aseguró que el problema en el partido Fuerza Popular (FP) es que no aceptan formas distintas de pensamiento y señaló que seguirá defendiéndose del proceso de desafuero que afronta en el Parlamento y que será debatido el 6 de junio.

"Ellos se han quedado congelados en los noventa: Si un piensa diferente, te 'terruquean'. Hay un ala rígida en Fuerza Popular, pareciera que se ha quedado congelada en los noventa; cuando ahora lo que se necesita es gobernar tendiendo puentes con otras fuerzas políticas", declaró Kenji Fujimori en RPP.

Además, el legislador refirió que no permitirá que FP le coloque la etiqueta de corrupto. "No voy a permitir que Fuerza Popular (FP) me ponga el rótulo, la etiqueta, de corrupto o ratero. Jamás lo voy a permitir. Yo voy a luchar y voy a demostrar que Kenji Fujimori no es ningún corrupto", dijo.

Reiteró que los vídeos grabados por su colega Moisés Mamani fueron editados "maliciosamente" por Fuerza Popular. "En todo momento he luchado por fortalecer el diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo. En la conversación que tengo con el congresista Mamani hablamos de la gobernabilidad del país", señaló sobre los videos que "fueron utilizados por FP para denunciar una negociación a cambio de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK)".

"Le digo 'Moisés, la economía y la política están en picada, de mal en peor y la única manera de fortalecerlas es con el diálogo con PPK. La población no come vacancia", subrayó Kenji Fujimori.

A decir del congresista, FP busca continuar controlando la presidencia del Congreso. "Lo que está ocurriendo no es una lucha contra la corrupción, esto es una lucha para poder perpetuarse en el poder. Lo que está buscando Fuerza Popular es mantener el control sobre la mesa directiva, de la presidencia del Congreso y por eso han buscado mecanismos, formas como las grabaciones, los 'mamanivideos'", aseguró.

Asimismo, Kenji Fujimori dijo tener la intención de dialogar con su hermana Keiko Fujimori para limar sus discrepancias políticas.

"Yo siempre lo he dicho: tarde o temprano me voy a tener que sentar con ella. Si me preguntan si tengo el anhelo de limar todas estas asperezas con mi hermana, por supuesto, en el plano familiar sí, porque quienes sufren dentro de todo este problema son mi padre y madre, ellos son los más afectados", indicó.

Agregó que su hermana representa "un ala más conservadora, vertical, dura", mientras que él tiene una forma de ser "más horizontal, flexible y sensible".