Luis Pérez Fernández, excandidato a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Moche, denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, que el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, habría sido favorecido con contratos en la municipalidad de Moche.

Su acusación

Según indica, hay dos empresas vinculadas directamente a Reyna que recibieron luz verde cuando Arturo Fernández era alcalde de Moche y Diana Tello, gerente municipal.

“Diana Tello manifestó en una entrevista que Mario Reyna habría sido su asesor durante varios meses en la municipalidad de Moche y que a la vez su esposa había facturado con la municipalidad a través de American Service y American Suplies”, indicó.

Pérez Fernández no cree que su primo Arturo Fernández no haya estado enterado de estos contratos. Aun así, aseguró que en la Fiscalía habrían decidido solo investigar a Diana Tello. Agregó que hay una tercera empresa que habría sido favorecida. “Albert y Marshall E.I.R.L. ha facturado más o menos 300 mil soles”, agregó.

Responde

Mario Reyna aseguró que “estoy llano a las investigaciones”. “Recuerda que hace más de 10 años no estoy en la función pública y he estado en la actividad privada y podemos hacer uno, dos o cien servicios, no hay impedimento. Así que no hay nada en eso. Los servicios deben estar bien hechos, lo único que hay son ataques”.