Prohíben a escolares ingresar con look de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán (VIDEO)

La fiebre por el regreso de Paolo Guerrero a las canchas tras un año sin jugar, sin duda a causado furor en sus fans, que no han dudado en cortarse el cabello con el mismo estilo del delantero del Inter.

Sin embargo, la institución educativa N° 80050 José Félix Black (La Libertad) ha prohibido el ingreso de alumnos que tengan el look de Paolo Guerrero y también el de Jefferson Farfán, entre otros personajes conocidos.

Según el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Familia (Amapafa) de la institución en declaraciones a RPP, los alumnos que lleven aretes con la peluca de Paolo Guerrero, de Jefferson Farfán o de algún reguetonero no ingresará al colegio. "Que me denuncien, señores. Aquí se viene a aprender, no a un desfile de modas", aseveró.

Cabe precisar que el anunció lo realizó durante una asamblea que se realizó la tarde de ayer en el coliseo de la misma institución educativa.

Cotrina sostuvo que los padres que asistieron al colegio estuvieron completamente de acuerdo y respaldaron la restricción de no permitir el ingreso de estudiantes con cortes exóticos de cabello.

Las chicas tampoco se salvan

Asimismo, las estudiantes mujeres no podrán ingresar maquilladas."(Tampoco entrarán) las alumnas que vengan con las uñas bien pintadas, con manicure, con cejas postizas, a lo Maricarmen Marín. Tenemos (dinero) para eso, pero no para la libreta de control. ¿Cuánto cuesta la libreta? Tres soles. Padres, tenemos que corregir eso", expresó.