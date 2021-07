Este jueves, el Centro de Atención de Medicina Complementaria (CAMEC), de la región La Libertad, reinició sus atenciones presenciales, por consulta externa, a pacientes post COVID-19 y personas que padecen de enfermedades crónicas, informó el Seguro Social de EsSalud. Estos servicios se venían brindado de forma virtual debido a la pandemia.

Para este primer período se brindará los servicios orientados a lograr la rehabilitación integral de los pacientes post COVID-19. Asimismo, se retomó la atención a personas con patologías crónicas y agudas leves que ya se atendían antes del inicio de la pandemia,

Según informó el coordinador Departamental del CAMEC, José Fernández Sosaya, entre las terapias que se realizan, está la fisioterapia que utiliza plantas medicinales en el campo de la prevención o recuperación, articulándose con la atención convencional. Asimismo, se da soporte en la rehabilitación respiratoria de los pacientes que superaron el coronavirus.

Otras terapias que vienen siendo aplicadas son la acupuntura y moxibustión. Del mismo modo, este Centro cuenta con la Farmacia Natural, que dispensa los productos naturales indicados por los profesionales de la salud durante la consulta.

Horario de atención

Las atenciones en el CAMEC, se brindan en la Casona Bracamonte ubicada en el Jr. Independencia N° 441, Plaza de Armas, región La Libertad. Este servicio lo integran, médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapistas, químicos farmacéuticos y personal técnico en enfermería.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8.00 a.m. a.m. 7:00 p.m. y días sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus Perú: Minsa vacunará por 36 horas ininterrumpidas los fines de semana desde 10 de julio